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Испания
23 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:02
72
0

Не смог Мората, помог Карраско. Атлетико с боем вышел в 1/16 финала Кубка

«Матрасников» озадачил клуб 4-го дивизиона чемпионата Испании

23 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:02
72
0
Не смог Мората, помог Карраско. Атлетико с боем вышел в 1/16 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 декабря, в рамках 1/32 финала розыгрыша Кубка Испании мадридский «Атлетико» нанес визит клуба «Арентейро» из Сегунды КИФФ – четвертого дивизиона испанского чемпионата.

Встреча завершилась волевой победой «Атлетико» – 3:1. При этом подопечные Диего Симеоне смогли выйти вперед лишь на 76-й минуте, а третий гол забили в компенсированное время второго тайма.

На 59-й минуте игры при счете 1:1 в составе мадридцев не реализовал пенальти Мората. Героем же матча стал полузащитник «полосатых» Янник Карраско, ставший автором дубля.

Кубок Испании. 1/32 финала

Арентейро – Атлетико Мадрид – 1:3

Голы: Маркитос, 42 (1:0). Карраско, 45+1 пенальти (1:1). Барриос, 76 (1:2). Карраско, 90+1 (1:3).

На 59-й минуте Мората (Атлетико) не реализовал пенальти.

Удален Рей, 22 (Арентейро, за пределами поля).

Герника Клуб – Сельта – 0:3

Эльденсе – Бургос – 1:0

Касереньо – Жирона – 2:1

Линарес – Расинг Сантандер – 1:0

Ла-Нусия – Лас-Пальмас – 0:0, пен. 6-5

Реал Овьедо – Гранада – 1:0

Химнастик – Малага – 2:1

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Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Альваро Мората Янник Феррейра Карраско Арентейро видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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