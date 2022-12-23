Не смог Мората, помог Карраско. Атлетико с боем вышел в 1/16 финала Кубка
«Матрасников» озадачил клуб 4-го дивизиона чемпионата Испании
В четверг, 22 декабря, в рамках 1/32 финала розыгрыша Кубка Испании мадридский «Атлетико» нанес визит клуба «Арентейро» из Сегунды КИФФ – четвертого дивизиона испанского чемпионата.
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Встреча завершилась волевой победой «Атлетико» – 3:1. При этом подопечные Диего Симеоне смогли выйти вперед лишь на 76-й минуте, а третий гол забили в компенсированное время второго тайма.
На 59-й минуте игры при счете 1:1 в составе мадридцев не реализовал пенальти Мората. Героем же матча стал полузащитник «полосатых» Янник Карраско, ставший автором дубля.
Кубок Испании. 1/32 финала
Арентейро – Атлетико Мадрид – 1:3
Голы: Маркитос, 42 (1:0). Карраско, 45+1 пенальти (1:1). Барриос, 76 (1:2). Карраско, 90+1 (1:3).
На 59-й минуте Мората (Атлетико) не реализовал пенальти.
Удален Рей, 22 (Арентейро, за пределами поля).
Герника Клуб – Сельта – 0:3
Эльденсе – Бургос – 1:0
Касереньо – Жирона – 2:1
Линарес – Расинг Сантандер – 1:0
Ла-Нусия – Лас-Пальмас – 0:0, пен. 6-5
Реал Овьедо – Гранада – 1:0
Химнастик – Малага – 2:1
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