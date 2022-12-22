ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил африканскую сборную
Аврам Грант будет тренировать национальную команду Замбии
Экс-главный тренер лондонского «Челси» Аврам Грант возглавил сборную Замбии по футболу.
«Я счастлив быть здесь и верю, что у Замбии есть потенциал. Мы поставили перед собой цели, которых нужно добиться. Я искал правильный вызов, и поэтому выбрал Замбию».
Отметим, что предыдущем тренером национальной команды Замбии был хорват Алеша Асанович.
За свою карьеру Грант проработал во многих клубах Израиля, также был наставником сборной Ганы и работал с английскими клубами, в частности с «Челси». Последним местом работы Аврама был индийский «Норт-Ист Юнайтед».
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