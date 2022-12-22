Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»

Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США.

«Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.

От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.

Благодарю тебя, Боже, что я не москаль», - написал Зозуля.