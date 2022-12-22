Другие новости22 декабря 2022, 18:03 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:11
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Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Украинский футболист – о выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе США
22 декабря 2022, 18:03 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:11
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Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США.
«Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.
От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.
Благодарю тебя, Боже, что я не москаль», - написал Зозуля.
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