ФИФА назвала номинантов на приз лучшему вратарю года

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список претендентов на награду лучшему вратарю номинально 2022 года.

В число номинантов попали Алиссон («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Яссин Буну («Севилья» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб и сборная Хорватии), Майк Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины) и Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии).



Сама церемония The Best запланирована на 27 февраля 2023 года. Действующим обладателем награды является голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди.