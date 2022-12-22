ФИФА назвала номинантов на приз лучшему вратарю года
Оценивался период с августа 2021-го по 18 декабря 2022 года
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список претендентов на награду лучшему вратарю номинально 2022 года.
В число номинантов попали Алиссон («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Яссин Буну («Севилья» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб и сборная Хорватии), Майк Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины) и Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии).
Сама церемония The Best запланирована на 27 февраля 2023 года. Действующим обладателем награды является голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди.
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