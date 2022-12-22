Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе

«Динамо» объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2022 года в клубе.

На награду претендуют пять игроков: вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, хавбеки Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский и вингер Виктор Цыганков. Номинантами стали игроки, которые чаще всех попадали в топ-3 игроков месяца в клубе.

Принять участие в голосовании можно в соцсетях «Динамо» Киев.