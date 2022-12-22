Украина. Премьер лига22 декабря 2022, 17:10 |
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Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе
На награду претендуют пять игроков
22 декабря 2022, 17:10 |
603
5
«Динамо» объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2022 года в клубе.
На награду претендуют пять игроков: вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, хавбеки Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский и вингер Виктор Цыганков. Номинантами стали игроки, которые чаще всех попадали в топ-3 игроков месяца в клубе.
Принять участие в голосовании можно в соцсетях «Динамо» Киев.
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Я бы проголосовал за Буяльского. Стабильный, всегда выкладывающийся и недооцененный, как по мне, игрок!