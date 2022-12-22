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Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 17:10 |
603
5

Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе

На награду претендуют пять игроков

22 декабря 2022, 17:10 |
603
5
Динамо назвало претендентов на звание игрока года в клубе
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

«Динамо» объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2022 года в клубе.

На награду претендуют пять игроков: вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, хавбеки Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский и вингер Виктор Цыганков. Номинантами стали игроки, которые чаще всех попадали в топ-3 игроков месяца в клубе.

Принять участие в голосовании можно в соцсетях «Динамо» Киев.

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Динамо Киев Георгий Бущан Илья Забарный Сергей Сидорчук Виталий Буяльский Виктор Цыганков
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Источник ФК Динамо Киев
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Remark
Какие 5 игроков? Максимум 3 игрока к которым по большому счету нет претензий - это Буяльский, Бущан и Забарный... 
Я бы проголосовал за Буяльского. Стабильный, всегда выкладывающийся и недооцененный, как по мне, игрок!
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+3
Злий Глобинець
Так, а Бєсєдін? Він же ніби найкорисніший гравець у тактичних схемах ДК?
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+2
gvs58
Та який тут вибір? Найкращий з гірших!? Буяльський.
Ответить
+2
seregka1991
Бущан та Буя. Позорисько таке проводити взагалі, гра була лайніше за Блохіна
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0
AK.228
Я за Де Пену
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0
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