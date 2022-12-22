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  4. Андрес ИНЬЕСТА: «Для меня Месси лучший независимо от победы на ЧМ»
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 16:04 |
427
1

Андрес ИНЬЕСТА: «Для меня Месси лучший независимо от победы на ЧМ»

Испанский хавбек – о своем экс-партнере по команде

22 декабря 2022, 16:04 |
427
1
Андрес ИНЬЕСТА: «Для меня Месси лучший независимо от победы на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста поделился своим мнением по поводу экс-партнера по команде Лионеля Месси:

«Для меня он и так лучший – независимо от победы на чемпионате мира. Я думаю, что чемпионство его по-настоящему осчастливило – больше, чем другие думают. Но осчастливило не только его, а всю Аргентину. Эта сборная всегда была в числе претендентов, а то, как она выиграла, делает победу абсолютно заслуженной.

Я уверен, что те люди, которые не считали Месси лучшим, найдут оправдание для того, чтобы и дальше придерживаться этого мнения – независимо от того, выиграл он ЧМ или нет».

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Андрес Иньеста Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
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Источник ESPN
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Комментарии 1
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14sergey1953
18 грудня, Мессі, остаточно поставив крапку а тім, що він найкращий футболіст світу, за всю історію футбола!
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