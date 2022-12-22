Эрлинг ХОЛАНД: «Месси и Роналду – это было идеальное соперничество»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признался, что не любит, когда его сравнивают с другими игроками:

«Мне не очень нравятся сравнения себя с другими – обычно это делают журналисты, они последние 10 лет поступали так с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Но в этом случае сами игроки друг друга подталкивали к тому, чтобы играть лучше – и это было неплохо, а учитывая, что они играли за «Реал» и «Барселону» – это было идеальное соперничество».