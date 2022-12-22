Англия22 декабря 2022, 14:06 |
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Эрлинг ХОЛАНД: «Месси и Роналду – это было идеальное соперничество»
Форвард «Манчестер Сити» – о сравнениях великих игроков
22 декабря 2022, 14:06 |
640
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признался, что не любит, когда его сравнивают с другими игроками:
«Мне не очень нравятся сравнения себя с другими – обычно это делают журналисты, они последние 10 лет поступали так с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Но в этом случае сами игроки друг друга подталкивали к тому, чтобы играть лучше – и это было неплохо, а учитывая, что они играли за «Реал» и «Барселону» – это было идеальное соперничество».
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