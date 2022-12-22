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  4. Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 12:09 |
471
0

Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»

Невеста Криштиану – об отношениях со звездным португальцем

22 декабря 2022, 12:09 |
471
0
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Инстаграм Джорджины Родригес

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездным португальским футболистом.

«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда, когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину… Это самый красивый мужчина, которого когда-либо видели мои глаза. И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – в основном женщинам – не обязательно говорить об этом в унизительном смысле.

Очевидно, что мои отношения с ним позволили мне осуществить многие мои мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Независимо от того была бы я уборщицей, продавцом или моделью», – сказала Джорджина.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду
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Источник ELLE
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