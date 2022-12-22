Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездным португальским футболистом.



«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда, когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину… Это самый красивый мужчина, которого когда-либо видели мои глаза. И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – в основном женщинам – не обязательно говорить об этом в унизительном смысле.



Очевидно, что мои отношения с ним позволили мне осуществить многие мои мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Независимо от того была бы я уборщицей, продавцом или моделью», – сказала Джорджина.