Другие новости22 декабря 2022, 10:38 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:49
38
0
ВИДЕО. Месси остается, Барселона готова продать Фати, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 декабря 2022, 10:38 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:49
38
0
1. Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
2. Барселона готова продать Фати за 80 млн евро
3. Ювентусу грозит дисквалификация по еврокубкам
4. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
5. Прогноз матча Ливерпуль - Манчестер Сити
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2022, 09:05 20
«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы
Футбол | 22 декабря 2022, 06:46 0
21 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
Футбол | 21.12.2022, 11:46
Футбол | 22.12.2022, 06:10
Футбол | 21.12.2022, 16:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.12.2022, 10:36 22
Бокс
20.12.2022, 21:35 1
22.12.2022, 01:23 5
21.12.2022, 12:34 6
21.12.2022, 01:49 5
22.12.2022, 01:19
21.12.2022, 13:22 4