Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси остается, Барселона готова продать Фати, ставим на Ливерпуль
Другие новости
22 декабря 2022, 10:38 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:49
38
0

ВИДЕО. Месси остается, Барселона готова продать Фати, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 декабря 2022, 10:38 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:49
38
0
ВИДЕО. Месси остается, Барселона готова продать Фати, ставим на Ливерпуль

1. Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
2. Барселона готова продать Фати за 80 млн евро
3. Ювентусу грозит дисквалификация по еврокубкам
4. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
5. Прогноз матча Ливерпуль - Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Рекорд Месси, Бензема в сборной, ставим на Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Дешам остается, Барселона и Канте, ставим на Ньюкасл
ВИДЕО. Рекорд ЧМ по голам, Цыганков интересен ПСВ, ставим на Уиган
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Футбол | 21 декабря 2022, 09:05 20
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика

«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы

Товарищеские матчи. Лилль разгромил Наполи, победы ПСЖ и Монако
Футбол | 22 декабря 2022, 06:46 0
Товарищеские матчи. Лилль разгромил Наполи, победы ПСЖ и Монако
Товарищеские матчи. Лилль разгромил Наполи, победы ПСЖ и Монако

21 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Футбол | 21.12.2022, 11:46
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Футбол | 22.12.2022, 06:10
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Футбол | 21.12.2022, 16:45
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
20.12.2022, 10:36 22
Футбол
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
21.12.2022, 16:50
Бокс
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
20.12.2022, 21:35 1
Футбол
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
21.12.2022, 12:34 6
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 5
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022
21.12.2022, 13:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности