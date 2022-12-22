ВИДЕО. Месси остается, Барселона готова продать Фати, ставим на Ливерпуль

1. Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

2. Барселона готова продать Фати за 80 млн евро

3. Ювентусу грозит дисквалификация по еврокубкам

4. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022

5. Прогноз матча Ливерпуль - Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.