«Нет ни игроков, ни тренеров». Олимпик рассказал о ситуации в клубе

Клуб Первой лиги «Олимпик», который прекратил выступления в чемпионате Украины, не исключает, что в будущем может вернуться в футбол, но сейчас таких планов нет.

«Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года. На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена».

«Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует», — сказал президент клуба Андрей Горельцев.

После начала полномасштабного вторжения россии в Первой лиги сезон сумели начать 16 команд.