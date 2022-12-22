«Нет ни игроков, ни тренеров». Олимпик рассказал о ситуации в клубе
Пока возвращения ждать не стоит
Клуб Первой лиги «Олимпик», который прекратил выступления в чемпионате Украины, не исключает, что в будущем может вернуться в футбол, но сейчас таких планов нет.
«Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года. На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена».
«Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует», — сказал президент клуба Андрей Горельцев.
После начала полномасштабного вторжения россии в Первой лиги сезон сумели начать 16 команд.
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