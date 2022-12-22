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  4. В АПЛ оценили работу VAR: допущено шесть серьезных ошибок
Англия
22 декабря 2022, 09:47 |
578
1

В АПЛ оценили работу VAR: допущено шесть серьезных ошибок

Специалисты пытаются улучшить работу системы

22 декабря 2022, 09:47 |
578
1
В АПЛ оценили работу VAR: допущено шесть серьезных ошибок
Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ проанализировали работу системы VAR в матчах чемпионата Англии нынешнего сезона. Специальный аналитический отдел оценил более сотни эпизодов, выделив 48 самых сложных.

Было определено, что в шести случаях VAR допустил ошибку в оценке ситуации, но в 42-х эпизодах вмешательство системы было правильным.

Однако еще в шести моментах VAR не вмешивался, хотя должен был сделать это.

В целом, известный в прошлом арбитр Ховард Уэбб, который занимается судейскими вопросами в АПЛ, считает, что внедрение VAR в чемпионате прошло успешно.

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чемпионат Англии по футболу VAR
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Источник BBC
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Комментарии 1
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Вот когда арбитры будут подчиняться полностью решению видеоробота по части офсайдов, пересечений линий и т.д., то проблем станет меньше.  Но в случае рассмотрения нарушений, вроде схватил за футболку, отмашка, полуподножка и т.д. субьективный фактор останется.
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