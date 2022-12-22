В АПЛ оценили работу VAR: допущено шесть серьезных ошибок
Специалисты пытаются улучшить работу системы
В АПЛ проанализировали работу системы VAR в матчах чемпионата Англии нынешнего сезона. Специальный аналитический отдел оценил более сотни эпизодов, выделив 48 самых сложных.
Было определено, что в шести случаях VAR допустил ошибку в оценке ситуации, но в 42-х эпизодах вмешательство системы было правильным.
Однако еще в шести моментах VAR не вмешивался, хотя должен был сделать это.
В целом, известный в прошлом арбитр Ховард Уэбб, который занимается судейскими вопросами в АПЛ, считает, что внедрение VAR в чемпионате прошло успешно.
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