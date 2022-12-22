Чемпионат мира22 декабря 2022, 08:57 |
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ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Наставник доволен за своего бывшего подопечного
22 декабря 2022, 08:57 |
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, что его бывший игрок Лионель Месси сумел выиграть ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
Гвардиола называет форварда лучшим футболистом мира.
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