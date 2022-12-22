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  4. ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 08:57 |
816
0

ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022

Наставник доволен за своего бывшего подопечного

22 декабря 2022, 08:57 |
816
0
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
twitter.com/FIFAWorldCup

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, что его бывший игрок Лионель Месси сумел выиграть ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Гвардиола называет форварда лучшим футболистом мира.

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Пеп Гвардиола Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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