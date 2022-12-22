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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»
Италия
22 декабря 2022, 03:30 |
38
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»

Наставник «Реала» – о планах на будущее

22 декабря 2022, 03:30 |
38
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему пока не хочет браться за работу в национальных сборных.

«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», - сказал Анчелотти.

После 14 туров Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в таблице.

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Источник AS
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