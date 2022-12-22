Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему пока не хочет браться за работу в национальных сборных.

«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», - сказал Анчелотти.

После 14 туров Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в таблице.