Италия22 декабря 2022, 03:30 |
38
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры»
Наставник «Реала» – о планах на будущее
22 декабря 2022, 03:30 |
38
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему пока не хочет браться за работу в национальных сборных.
«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», - сказал Анчелотти.
После 14 туров Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в таблице.
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