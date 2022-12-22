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Италия
22 декабря 2022, 03:21 |
5
0

Лукаку сыграет в ближайшем спарринге Интера

22 декабря «нерадзурри» проведут товарищеский матч с «Реджиной»

22 декабря 2022, 03:21 |
5
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Лукаку сыграет в ближайшем спарринге Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в состав «Интера». Бельгийский футболист сыграет против «Реджины» в товарищеском матче, который пройдет в четверг. При этом непонятно, выйдет Лукаку на поле с первых минут или по ходу игры.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку мало играл за «Интер». Бельгиец смог сыграть в нескольких матчах сборной Бельгии на чемпионате мира, но мышечные проблемы продолжали его беспокоить.

На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт 4 января – против «Наполи» на своем поле.

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Источник Sky Sport Italia
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