Лукаку сыграет в ближайшем спарринге Интера
22 декабря «нерадзурри» проведут товарищеский матч с «Реджиной»
Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в состав «Интера». Бельгийский футболист сыграет против «Реджины» в товарищеском матче, который пройдет в четверг. При этом непонятно, выйдет Лукаку на поле с первых минут или по ходу игры.
В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку мало играл за «Интер». Бельгиец смог сыграть в нескольких матчах сборной Бельгии на чемпионате мира, но мышечные проблемы продолжали его беспокоить.
На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт 4 января – против «Наполи» на своем поле.
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