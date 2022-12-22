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Англия
22 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 22 декабря 2022, 03:10
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря

Важные события во всех видах спорта

22 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 22 декабря 2022, 03:10
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
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В четверг, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Валенсия – АЗ Алкмар

2.22 – 3.50 – 2.75

15:00 Ювентус – Риека

1.18 – 7.40 – 12.50

17:00 Рома – Валвейк

1.28 – 5.70 – 9.10

19:00 Реджина – Интер

8.30 – 5.35 – 1.32

19:30 Альмерия – Лацио

3.80 – 3.74 – 1.87

20:00 Лион – Монца

1.62 – 4.14 – 4.82

22:00 Манчестер Сити – Ливерпуль

1.96 – 3.86 – 4.06

22:00 Арентейро – Атлетико

13.00 – 6.40 – 1.20

ТЕННИС

11:00 Анастасия Лопата – Елизавета Морозова

1.19 – 4.26

19:00 Доминик Тим – Хольгер Руне

2.40 – 1.58

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Источник Sport.ua
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