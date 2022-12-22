Англия22 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 22 декабря 2022, 03:10
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Важные события во всех видах спорта
22 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 22 декабря 2022, 03:10
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В четверг, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Валенсия – АЗ Алкмар
15:00 Ювентус – Риека
17:00 Рома – Валвейк
19:00 Реджина – Интер
19:30 Альмерия – Лацио
20:00 Лион – Монца
22:00 Манчестер Сити – Ливерпуль
22:00 Арентейро – Атлетико
ТЕННИС
11:00 Анастасия Лопата – Елизавета Морозова
19:00 Доминик Тим – Хольгер Руне
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