Зиеш хочет зарабатывать 7-8 млн евро, Милан не готов столько платить
Для «россонери» это предельная планка
Вингер Хаким Зиеш до сих пор остаётся в сфере интересов «Милана». Марокканец может перебраться в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа, но есть проблема.
Заключается она в том, что Зиеш хочет зарабатывать в районе 7-8 миллионов евро. Для «Милана» это предельная планка. Так много клуб готов платить только Рафаэлу Леау, с которым «россонери» хотят продлить контракт.
Хаким Зиеш выступает за «Челси», но по-настоящему раскрыться в Лондоне марокканцу никак не удается.
Весной Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.
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