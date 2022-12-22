Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зиеш хочет зарабатывать 7-8 млн евро, Милан не готов столько платить
Италия
22 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 22 декабря 2022, 02:46
150
0

Зиеш хочет зарабатывать 7-8 млн евро, Милан не готов столько платить

Для «россонери» это предельная планка

22 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 22 декабря 2022, 02:46
150
0
Зиеш хочет зарабатывать 7-8 млн евро, Милан не готов столько платить
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Вингер Хаким Зиеш до сих пор остаётся в сфере интересов «Милана». Марокканец может перебраться в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа, но есть проблема.

Заключается она в том, что Зиеш хочет зарабатывать в районе 7-8 миллионов евро. Для «Милана» это предельная планка. Так много клуб готов платить только Рафаэлу Леау, с которым «россонери» хотят продлить контракт.

Хаким Зиеш выступает за «Челси», но по-настоящему раскрыться в Лондоне марокканцу никак не удается.

Весной Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

По теме:
Милан не может договориться с Беннасером о новом контракте
Гвардиол может перейти в Реал
Ювентус повесил ценник на Рабьо
Хаким Зиеш Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Челси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Футбол | 21 декабря 2022, 11:46 6
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022

Хулиан Альварес и Йошко Гвардиол могли оказаться в украинской Премьер-лиге

Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Футбол | 21 декабря 2022, 21:33 4
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

Аргентинец отклонил предложения «Барселоны» и «Интера Майами»

Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Футбол | 22.12.2022, 00:04
Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
Футбол | 21.12.2022, 05:15
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле
Футбол | 21.12.2022, 12:32
ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле
ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
20.12.2022, 16:30 2
Футбол
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
20.12.2022, 19:09
Футбол
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
21.12.2022, 12:34 6
Футбол
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
21.12.2022, 16:33
Другие виды
Вся Аргентина получила подарок от властей по поводу чемпионства сборной
Вся Аргентина получила подарок от властей по поводу чемпионства сборной
20.12.2022, 01:15
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 5
Футбол
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
21.12.2022, 07:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности