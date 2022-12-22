Зиеш хочет зарабатывать 7-8 млн евро, Милан не готов столько платить

Вингер Хаким Зиеш до сих пор остаётся в сфере интересов «Милана». Марокканец может перебраться в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа, но есть проблема.

Заключается она в том, что Зиеш хочет зарабатывать в районе 7-8 миллионов евро. Для «Милана» это предельная планка. Так много клуб готов платить только Рафаэлу Леау, с которым «россонери» хотят продлить контракт.

Хаким Зиеш выступает за «Челси», но по-настоящему раскрыться в Лондоне марокканцу никак не удается.

Весной Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.