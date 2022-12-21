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  4. ХАВИ: «Левандовски был послан нам с неба»
Испания
21 декабря 2022, 23:46 |
255
0

ХАВИ: «Левандовски был послан нам с неба»

Тренер «Барселоны» – о польском форварде

21 декабря 2022, 23:46 |
255
0
ХАВИ: «Левандовски был послан нам с неба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда команды Роберта Левандовски, который перешел летом текущего года из «Баварии»:

«Он меня удивил. Меня поразила его скромность, несмотря на то, что он звезда мирового масштаба. Нести бремя «Барселоны» сложно, и его личностные качества очень в этом помогают. Они впечатляют. Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда».

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Источник Sport.es
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