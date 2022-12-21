Испания21 декабря 2022, 23:46 |
255
0
ХАВИ: «Левандовски был послан нам с неба»
Тренер «Барселоны» – о польском форварде
21 декабря 2022, 23:46 |
255
0
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда команды Роберта Левандовски, который перешел летом текущего года из «Баварии»:
«Он меня удивил. Меня поразила его скромность, несмотря на то, что он звезда мирового масштаба. Нести бремя «Барселоны» сложно, и его личностные качества очень в этом помогают. Они впечатляют. Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2022, 09:05 18
«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы
Футбол | 21 декабря 2022, 12:32 6
Правда, клуб «Вербурх» не оценил такую поддержку
Футбол | 21.12.2022, 11:46
Футбол | 21.12.2022, 18:46
Война | 21.12.2022, 16:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.12.2022, 16:33
20.12.2022, 03:49 23
20.12.2022, 13:55 24
20.12.2022, 06:11
21.12.2022, 13:05
21.12.2022, 13:22 4
20.12.2022, 10:36 20
21.12.2022, 14:11 2