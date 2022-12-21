ХАВИ: «Левандовски был послан нам с неба»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу форварда команды Роберта Левандовски, который перешел летом текущего года из «Баварии»:

«Он меня удивил. Меня поразила его скромность, несмотря на то, что он звезда мирового масштаба. Нести бремя «Барселоны» сложно, и его личностные качества очень в этом помогают. Они впечатляют. Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда».