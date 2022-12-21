Манчестер Юнайтед вспомнил о Роналду перед матчем с Бернли

Сегодня, 21 декабря «Манчестер Юнайтед» проводит свой первый официальный матч после паузы на ЧМ-2022 – в 1/8 финала Кубка лиги против «Бернли».

В предматчевой программке в рубрике «Интересные факты» клуб вспомнил о Криштиану Роналду, контракт с которым был расторгнут в конце ноября:

«Криштиану Роналду покинул клуб по обоюдному согласию в прошлом месяце. Португальская суперзвезда забила 145 голов в 436 играх в течение двух периодов в клубе. Он помог нам выиграть три титула АПЛ, один Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира ФИФА. Роналду также стал обладателем «Золотого мяча» в 2008 году.

В заявлении от 22 ноября клуб выразил благодарность за огромный вклад Криштиану и пожелал ему и его семье всего наилучшего в будущем», – написано в программке.