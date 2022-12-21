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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня Месси лучший, но это сложно понять»
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 22:39 |
452
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня Месси лучший, но это сложно понять»

Тренер «Манчестер Сити» – об аргентинском форварде

21 декабря 2022, 22:39 |
452
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня Месси лучший, но это сложно понять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что считает своего бывшего подопечного Лионеля Месси лучшим игроком в истории:

«Я уже много раз говорил, что для меня он лучшbq, но понять это может быть сложно. Может появиться футболист, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но видевшие Пеле люди или Ди Стефано или Марадону могут одинаково назвать своего кандидата... Люди сентиментальны, понимаете?

С другой стороны, если бы Месси не выиграл чемпионат мира, мое мнение по поводу его достижений в мировом футболе абсолютно не изменилось бы».

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Пеп Гвардиола Лионель Месси
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Источник Daily Mail
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