Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня Месси лучший, но это сложно понять»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что считает своего бывшего подопечного Лионеля Месси лучшим игроком в истории:

«Я уже много раз говорил, что для меня он лучшbq, но понять это может быть сложно. Может появиться футболист, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но видевшие Пеле люди или Ди Стефано или Марадону могут одинаково назвать своего кандидата... Люди сентиментальны, понимаете?

С другой стороны, если бы Месси не выиграл чемпионат мира, мое мнение по поводу его достижений в мировом футболе абсолютно не изменилось бы».