ХАВИ: «Мы с энтузиазмом ждем Лигу Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что команда нацелена на сильное выступление в Лиге Европы в этом сезоне:

«Мы с энтузиазмом ждем Лиги Европы. Мне не нравится не слышать гимн Лиги чемпионов, но это зависит от того, где мы играем. Возможно, нам нужно проникнуть немного глубже, чтобы расти. Нам это не нравится, нас это злит. Это большое разочарование.

В тот день, когда мы уже вылетели, мы вышли против «Баварии» как зомби. Нас злит участие в турнире, в котором мы не хотим участвовать. Что ж, если мы дойдем до полуфинала и, возможно, до финала... Прямо сейчас мы сосредоточены на Лиге Европы и Ла Лиге».