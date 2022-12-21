Определены сроки восстановления защитника Челси Фофана

Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил травму в товарищеском матче с «Брентфордом». Для полного восстановления ему понадобится от трех до четырех недель, то есть в ряды «пенсионеров» он вернется не раньше середины января будущего года.

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«Челси» и «Брентфорд» провели спарринг в преддверии возобновления сезона в АПЛ при пустых трибунах. Игра завершилась победой «синих» со счетом 5:1.

Уэсли Фофана стал игроком «Челси» летом этого года. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего француза участие в 4 матчах чемпионата Англии без результативных действий.