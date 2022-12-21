Месси могут обанкнотить. Нападающий может появиться на аргентинских деньгах
Форвард продолжает пожинать плоды триумфа команды на ЧМ-2022
Изображение капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси может появиться на денежной банкноте страны после победы сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Сообщается, что Месси может быть нанесен на купюру в 1000 песо (примерно 1870 грн). Такой выбор продиктован тем, что номинал купюры начинается c цифры 10 – игрового номера 35-летнего нападающего в сборной Аргентины.
Реверс банкноты может украсить надпись «La Scaloneta» – прозвище наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.
Так сейчас выглядит банкнота в 1000 песо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Правда, клуб «Вербурх» не оценил такую поддержку
«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы