Месси могут обанкнотить. Нападающий может появиться на аргентинских деньгах

Изображение капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси может появиться на денежной банкноте страны после победы сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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Сообщается, что Месси может быть нанесен на купюру в 1000 песо (примерно 1870 грн). Такой выбор продиктован тем, что номинал купюры начинается c цифры 10 – игрового номера 35-летнего нападающего в сборной Аргентины.

Реверс банкноты может украсить надпись «La Scaloneta» – прозвище наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Так сейчас выглядит банкнота в 1000 песо