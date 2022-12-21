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Аргентина
21 декабря 2022, 19:27 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:35
295
0

Месси могут обанкнотить. Нападающий может появиться на аргентинских деньгах

Форвард продолжает пожинать плоды триумфа команды на ЧМ-2022

21 декабря 2022, 19:27 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:35
295
0
Месси могут обанкнотить. Нападающий может появиться на аргентинских деньгах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Изображение капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси может появиться на денежной банкноте страны после победы сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Сообщается, что Месси может быть нанесен на купюру в 1000 песо (примерно 1870 грн). Такой выбор продиктован тем, что номинал купюры начинается c цифры 10 – игрового номера 35-летнего нападающего в сборной Аргентины.

Реверс банкноты может украсить надпись «La Scaloneta» – прозвище наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Так сейчас выглядит банкнота в 1000 песо

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ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Лионель Скалони
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