Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, сборная Украины сыграла бы на ЧМ лучше Уэльса»
Тренеру понравился чемпионат мира в Катаре
Опытный наставник и функционер Мирон Маркевич доволен тем, как прошел ЧМ-2022, однако уверен, что сборная Украины могла бы выступить лучше Уэльса, который выбил команду Александра Петракова.
Уэльс набрал 1 пункт на групповом этапе чемпионата мира.
«Да, чемпионат мира прошел очень интересно, и жаль, что среди его участников не было сборной Украины, которая, убежден, выступила бы лучше валлийцев, которым досадно уступила в отборе».
«Думаю, что с причинами этой неудачи уже определились, теперь важно сделать правильные выводы и приложить максимум усилий, чтобы пробиться на следующий мировой форум, который в 2026 году будут принимать США, Канада и Мексика», — сказал Маркевич.
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