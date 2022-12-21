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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, сборная Украины сыграла бы на ЧМ лучше Уэльса»
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 17:22 |
335
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, сборная Украины сыграла бы на ЧМ лучше Уэльса»

Тренеру понравился чемпионат мира в Катаре

21 декабря 2022, 17:22 |
335
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, сборная Украины сыграла бы на ЧМ лучше Уэльса»
Sky Sports

Опытный наставник и функционер Мирон Маркевич доволен тем, как прошел ЧМ-2022, однако уверен, что сборная Украины могла бы выступить лучше Уэльса, который выбил команду Александра Петракова.

Уэльс набрал 1 пункт на групповом этапе чемпионата мира.

«Да, чемпионат мира прошел очень интересно, и жаль, что среди его участников не было сборной Украины, которая, убежден, выступила бы лучше валлийцев, которым досадно уступила в отборе».

«Думаю, что с причинами этой неудачи уже определились, теперь важно сделать правильные выводы и приложить максимум усилий, чтобы пробиться на следующий мировой форум, который в 2026 году будут принимать США, Канада и Мексика», — сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник zbirna.com
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Комментарии 2
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Remark
Если б да ка бы... Это все пустые разговоры! Нужно было в свое время доказывать свое право выступать на ЧМ, хотя бы попадая в пустые ворота, вот тогда и посмотрели бы, как выступила бы СбУ... все остальное мечты и грёзы.
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+1
spqr-te
Та ну, наші на якомусь спаді, то й же Уельсі не пройшли. Напрацюють на наступний чемпіонат, тоді буде видно чи будуть колонка трястися чи покажуть гарну гру…
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0
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