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  4. Сергей ПАЛКИН: «Мы хотим справедливости. ФИФА защищает только игроков»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 16:11 |
349
1

Сергей ПАЛКИН: «Мы хотим справедливости. ФИФА защищает только игроков»

Есть ли у украинского клуба шансы в CAS?

21 декабря 2022, 16:11 |
349
1
Сергей ПАЛКИН: «Мы хотим справедливости. ФИФА защищает только игроков»
ФК Шахтер

Генеральный директора «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что ФИФА сейчас защищает только игроков, тогда как украинские клубы в нынешней ситуации остались с убытками.

Клуб недоволен тем, что ФИФА дала легионерам право приостанавливать контракты и бесплатно уезжать в другие команды.

«Мы хотим справедливости. С одной стороны ФИФА защищает игроков, но она должна защищать и клубы тоже. За два дня до того, как ФИФА объявила о своем правиле (легионеры могут приостановить контракты и уехать из Украины - прим), у нас на столе был контракт на продажу игрока, который должны были подписать на следующий день».

«Конечно, другой клуб вышел из переговоров, ведь понял, что они могут бесплатно взять этого футболиста. Финансовая ситуация всех украинских клубов значительно ухудшилась после 24 февраля», — заявил Палкин.

Уже 22 декабря должен начаться судебный процесс «Шахтера» против ФИФА в Спортивном арбитражном суде.

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Источник New York Times
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Комментарии 1
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DK1961
Про Матузалема вспомни и ряда других ушедших от вас легионеров. И про серуна и прочих своих допингистов - как вас НЕ НАКАЗЫВАЛИ УЕФА и ФИФА за СОКРЫТИЕ данных. Справедливый ты наш...
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