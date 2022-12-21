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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Рано или поздно Ман Сити выиграет ЛЧ. Я этого хочу»
Англия
21 декабря 2022, 15:49 |
218
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Рано или поздно Ман Сити выиграет ЛЧ. Я этого хочу»

Тренер пока не может реализовать эту мечту с английской командой

21 декабря 2022, 15:49 |
218
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Рано или поздно Ман Сити выиграет ЛЧ. Я этого хочу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Хосеп Гвардиола, который в ноябре продлил контракт с «Манчестер Сити», признал, что победа в Лиге чемпионов с английской командой является его давней целью.

«Не могу сказать, что думаю только про Лигу чемпионов, но признаю, что хочу выиграть ЛЧ с «Манчестер Сити». И рано или поздно, но команда выиграет этот трофей».

«Безусловно, мой период в команде без победы в Лиге чемпионов нельзя будет назвать полным. И это одна из причин, почему я продлил контракт», — сказал Гвардиола.

В плей-офф нынешней Лиги чемпионов команда сыграет против «Лейпцига».

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Источник BBC
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