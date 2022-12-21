Хорошие новости до конца года. ВСУ готовятся наступать в Луганской области
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области
Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай рассказал о том, что погодные условия уже позволяют говорить о том, что ВСУ могут возобновить продвижение в Луганской области.
«Температура опустилась ниже нуля, поэтому боевые действия ускорились. Сейчас ВСУ смогут действовать активнее, но не будем называть направления. До конца года следует ждать хороших новостей от наших вооруженных сил», — сказал Гайдай.
Ранее сообщалось, что ВСУ постепенно продвигаются к населенному пункту Кременная Луганской области.
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