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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 14:47 |
377
0

Черноморец рассказал о трансферах и целях на сезон УПЛ

Все еще стоит задача быть в топ-10

21 декабря 2022, 14:47 |
377
0
Черноморец рассказал о трансферах и целях на сезон УПЛ
ФК Черноморец

Вице-президент «Черноморца» Владимир Генинсон рассказал о планах команды на вторую часть сезона после того, как одесситы неудачно провели первую половину чемпионата УПЛ.

Команда Романа Григорчука ушла на перерыв 15-й.

«В клубе есть список из шести игроков, которых можно отпустить. Это из-за того сложного турнирного положения, которое сложилось у «Черноморца». Нам нужно иначе подойти к формированию состава».

«Основная задача остается той же — 10-е место и выше. Нас покинули три игрока — защитник, опорник и хавбек. Фамилии пока не называю, мы это сделаем официально. Мы смотрим новичков в опорную зону и в зону атаки, просмотрели более 100 игроков»

«Доверие Григорчуку? На 100% остается доверие тренеру», — сказал Генинсон.

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Источник ФК Черноморец
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