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  4. Микель АРТЕТА: «Арсенал заслуживает лидировать в чемпионате Англии»
Англия
21 декабря 2022, 14:28 |
149
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал заслуживает лидировать в чемпионате Англии»

Сможет ли Зинченко выиграть АПЛ в новой команде?

21 декабря 2022, 14:28 |
149
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал заслуживает лидировать в чемпионате Англии»
ФК Арсенал

Наставник «Арсенала» Микель Артета убежден, что его команда полностью заслужила статус лидера чемпионата Англии по итогам 14 туров.

Лондонцы опережают «Манчестер Сити» на 5 очков.

«Идем по турниру постепенно. Все может быстро поменяться уже после одного тура, но мы знаем, где находимся. И знаем свои возможности. Я считаю, что «Арсенал» заслуживает лидировать в чемпионате Англии, но впереди целых 24 тура, это большой вызов».

«Летом мы серьезно усилили состав, провели первую полноценную подготовку после двух проблемных коронавирусных лет. Все это помогает нам бороться», — сказал Артета.

Первый после ЧМ-2022 матч лондонская команда проведет 26 декабря против «Вест Хэма».

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
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Источник ФК Арсенал Лондон
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