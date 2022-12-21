Микель АРТЕТА: «Арсенал заслуживает лидировать в чемпионате Англии»

Наставник «Арсенала» Микель Артета убежден, что его команда полностью заслужила статус лидера чемпионата Англии по итогам 14 туров.

Лондонцы опережают «Манчестер Сити» на 5 очков.

«Идем по турниру постепенно. Все может быстро поменяться уже после одного тура, но мы знаем, где находимся. И знаем свои возможности. Я считаю, что «Арсенал» заслуживает лидировать в чемпионате Англии, но впереди целых 24 тура, это большой вызов».

«Летом мы серьезно усилили состав, провели первую полноценную подготовку после двух проблемных коронавирусных лет. Все это помогает нам бороться», — сказал Артета.

Первый после ЧМ-2022 матч лондонская команда проведет 26 декабря против «Вест Хэма».