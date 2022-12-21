Рекордсмен сборной Мексики объявил о завершении карьеры, но есть исключение

Капитан и рекордсмен сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо объявил о завершении международной карьеры.

Правда, футболист заявил, что готов снова появиться на поле в футболке национальной команды, если ему организую прощальный матч.

Андрес сыграл вместе с Мексикой на ЧМ-2022 по футболу. К сожалению, мексиканцам не удалось выйти с группы. Этот Мундаиль стал для Андреса пятым. Всего он провел 181 матч за сборную Мексики и трижды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.



К слову, Гуардадо является полузащитником испанского «Бетиса».