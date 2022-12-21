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Чемпионат мира
21 декабря 2022, 14:37 |
256
0

Рекордсмен сборной Мексики объявил о завершении карьеры, но есть исключение

Андрес Гуардадо провел за национальную команду Мексики 181 матч

21 декабря 2022, 14:37 |
256
0
Рекордсмен сборной Мексики объявил о завершении карьеры, но есть исключение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Гуардадо

Капитан и рекордсмен сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо объявил о завершении международной карьеры.

Правда, футболист заявил, что готов снова появиться на поле в футболке национальной команды, если ему организую прощальный матч.

Андрес сыграл вместе с Мексикой на ЧМ-2022 по футболу. К сожалению, мексиканцам не удалось выйти с группы. Этот Мундаиль стал для Андреса пятым. Всего он провел 181 матч за сборную Мексики и трижды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.

К слову, Гуардадо является полузащитником испанского «Бетиса».

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Источник AS
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