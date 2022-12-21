МЮ продлил контракты с Фредом и Рэшфордом, Де Хеа — под вопросом

«Манчестер Юнайтед» воспользовался своим правом и продлил контракты четырех игроков на один год: новые договоры до лета 2024 года получили защитники Люк Шоу и Диогу Далот, хавбек Фред и форвард Маркус Рэшфорд.

Аналогичный пункт в контракте есть у вратаря Давида Де Хеа, но клуб хочет обсудить с кипером возможность подписания долгосрочного соглашения.

Отметим, что экс-хавбек «Шахтера» Фред в нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 1 гол.

Известно, что зимой МЮ намерен быть активным, чтобы подписать форварда после того, как команду покинул Криштиану Роналду, который стал свободным агентом.