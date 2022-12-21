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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 13:28 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:29
306
0

Сроков восстановления нет. Вратарь Динамо рассказал о возвращении

Денис Бойко восстанавливается после травмы колена

21 декабря 2022, 13:28 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:29
306
0
Сроков восстановления нет. Вратарь Динамо рассказал о возвращении
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который восстанавливается после серьезной травмы колена и операции, пока что не готов сказать, когда сможет вернуться на поле.

«На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.

Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от 5 до 7 месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс», — сказал Бойко.

Страж ворот получил травму в октябре.

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Источник ФК Динамо Киев
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