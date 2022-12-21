Сроков восстановления нет. Вратарь Динамо рассказал о возвращении

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который восстанавливается после серьезной травмы колена и операции, пока что не готов сказать, когда сможет вернуться на поле.

«На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.

Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от 5 до 7 месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс», — сказал Бойко.

Страж ворот получил травму в октябре.