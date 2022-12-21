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  4. ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле
Нидерланды
21 декабря 2022, 12:32 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:05
2020
4

ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле

Правда, клуб «Вербурх» не оценил такую поддержку

21 декабря 2022, 12:32 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:05
2020
4
ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле
ФК Вербурх

Голландский футбольный клуб «Вербурх» обвинил свою фанатку, которая во время игры выбежала на футбольное поле в полностью обнаженном виде, в поражении команды в матче с «Капелле» (2:4).

Как говорится в сообщении «Вербурха», после представления, которое в середине первого тайма устроила девушка, футболисты так и не смогли вернуться к мыслями к игре, и именно по этой причине пропустили четыре мяча:

«Когда наступила 25 минута матча, внезапно на поле выбежала голая фанатка «Вербурха», чтобы показать свою поддержку (и интимные места) футболистам и болельщикам.

Результаты оказались плачевными: засмотревшись на представление этой сладострастной дамы, мы были наказаны, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. Пока футболисты собирались с мыслями и осознавали то, что произошло, во втором тайме команда пропустила еще трижды», – говорится в сообщении «Вербурха» на странице клуба в социальной сети Instagram.

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Комментарии 4
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Вова Чертрогатый
не понял... а почему фотка из раздевалки без этой барышни?
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0
John Wick
Вот они, европейские ценности. ))
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0
Remark
Этот олэнь не мог более нормально держать камеру!? Руки тряслись как будто с перепоя.
Я лично голых женщин на поле и ещё где бы то ни было поддерживаю))) А вот за использования пиротехники пора бы вычислять епало зачинщиков и пожизненно не пускать на стадион.
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0
Gargantua
не самое эстетичное зрелище
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