ВИДЕО. Добавила интерес. В Нидерландах девушка выбежала голой на поле

Голландский футбольный клуб «Вербурх» обвинил свою фанатку, которая во время игры выбежала на футбольное поле в полностью обнаженном виде, в поражении команды в матче с «Капелле» (2:4).

Как говорится в сообщении «Вербурха», после представления, которое в середине первого тайма устроила девушка, футболисты так и не смогли вернуться к мыслями к игре, и именно по этой причине пропустили четыре мяча:

«Когда наступила 25 минута матча, внезапно на поле выбежала голая фанатка «Вербурха», чтобы показать свою поддержку (и интимные места) футболистам и болельщикам.

Результаты оказались плачевными: засмотревшись на представление этой сладострастной дамы, мы были наказаны, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. Пока футболисты собирались с мыслями и осознавали то, что произошло, во втором тайме команда пропустила еще трижды», – говорится в сообщении «Вербурха» на странице клуба в социальной сети Instagram.