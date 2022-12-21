Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Cделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным»
Италия
21 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 21 декабря 2022, 09:45
139
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Cделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным»

Наставник «Интера» – о задачах команды

21 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 21 декабря 2022, 09:45
139
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Cделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от возобновления сезона Серии А.

«2022 год был для нас успешным – мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне.

Сейчас нам необходимо все начать сначала и сделать все возможное, чтобы и этот сезон стал успешным», - сказал Индзаги.

После 15 туров Серии А «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице.

По теме:
Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии
Мотиватор. Берлускони пообещал игрокам Монцы проституток, но есть условие
Интер отказался менять Дюмфриса на Томиясу
Симоне Индзаги Интер Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
Футбол | 20 декабря 2022, 21:35 0
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство

Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу

Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Футбол | 20 декабря 2022, 13:55 19
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции

Голкипер сборной Аргентины сумел «залезть в голову» соперникам

ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Баскетбол | 20.12.2022, 13:20
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Футбол | 21.12.2022, 02:08
Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
Зависть? Морган продолжает негативно высказываться про Месси и Аргентину
Футбол | 21.12.2022, 02:49
Зависть? Морган продолжает негативно высказываться про Месси и Аргентину
Зависть? Морган продолжает негативно высказываться про Месси и Аргентину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
19.12.2022, 23:59 4
Футбол
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
20.12.2022, 12:15 11
Футбол
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
Усик и Фьюри обо всем договорились. Ивестны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Ивестны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 2
Бокс
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
19.12.2022, 21:10 3
Война
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
19.12.2022, 09:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности