Италия21 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 21 декабря 2022, 09:45
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Симоне ИНДЗАГИ: «Cделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным»
Наставник «Интера» – о задачах команды
21 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 21 декабря 2022, 09:45
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от возобновления сезона Серии А.
«2022 год был для нас успешным – мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне.
Сейчас нам необходимо все начать сначала и сделать все возможное, чтобы и этот сезон стал успешным», - сказал Индзаги.
После 15 туров Серии А «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице.
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