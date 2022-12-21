Симоне ИНДЗАГИ: «Cделаем все возможное, чтобы этот сезон стал успешным»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от возобновления сезона Серии А.

«2022 год был для нас успешным – мы выиграли трофеи и до последнего боролись за Скудетто в прошлом сезоне.

Сейчас нам необходимо все начать сначала и сделать все возможное, чтобы и этот сезон стал успешным», - сказал Индзаги.

После 15 туров Серии А «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице.