СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
Важные события во всех видах спорта
В среду, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
21:00 Наполи – Лилль
21:00 Тоттенхэм – Ницца
21:45 Блэкберн – Ноттингем Форест
21:45 Чарльтон – Брайтон
22:00 Манчестер Юнайтед – Бернли
22:00 Хувентуд Торремолинос – Севилья
ТЕННИС
12:30 Анастасия Лопата – Джорджия Роселли
17:30 Паула Бадоса – Каролин Гарсия
19:00 Новак Джокович – Ник Кирьос
БАСКЕТБОЛ
21:00 Венеция – Прометей
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