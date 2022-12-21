Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
Англия
21 декабря 2022, 06:15 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря

Важные события во всех видах спорта

21 декабря 2022, 06:15 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
Twitter

В среду, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

21:00 Наполи – Лилль

1.43 – 4.74 – 6.40

21:00 Тоттенхэм – Ницца

1.55 – 4.40 – 5.15

21:45 Блэкберн – Ноттингем Форест

3.48 – 3.48 – 2.18

21:45 Чарльтон – Брайтон

9.20 – 5.60 – 1.34

22:00 Манчестер Юнайтед – Бернли

1.45 – 4.94 – 7.10

22:00 Хувентуд Торремолинос – Севилья

13.00 – 6.20 – 1.21

ТЕННИС

12:30 Анастасия Лопата – Джорджия Роселли

1.03 – 10.00

17:30 Паула Бадоса – Каролин Гарсия

2.81 – 1.44

19:00 Новак Джокович – Ник Кирьос

1.31 – 3.36

БАСКЕТБОЛ

21:00 Венеция – Прометей

1.38 – 2.98

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будивельник потерпел второе поражение во втором раунде Кубка Европы ФИБА
Баскетбол | 20 декабря 2022, 22:40 1
Будивельник потерпел второе поражение во втором раунде Кубка Европы ФИБА
Будивельник потерпел второе поражение во втором раунде Кубка Европы ФИБА

Киевская команда уступила финскому клубу «Карху Баскет» со счетом 65:72

ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
Футбол | 21 декабря 2022, 05:15 0
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине

Игроки должны были добраться до Площади Республики

Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 19:20
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Футбол | 20.12.2022, 13:55
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Баскетбол | 20.12.2022, 13:20
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
20.12.2022, 10:36 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
19.12.2022, 16:47 5
Футбол
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
20.12.2022, 12:49 3
Война
Генштаб: «ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов»
Генштаб: «ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов»
20.12.2022, 08:18 1
Война
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
19.12.2022, 22:49 7
Бокс
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
19.12.2022, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности