СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря

В среду, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

21:00 Наполи – Лилль

1.43 – 4.74 – 6.40

21:00 Тоттенхэм – Ницца

1.55 – 4.40 – 5.15

21:45 Блэкберн – Ноттингем Форест

3.48 – 3.48 – 2.18

21:45 Чарльтон – Брайтон

9.20 – 5.60 – 1.34

22:00 Манчестер Юнайтед – Бернли

1.45 – 4.94 – 7.10

22:00 Хувентуд Торремолинос – Севилья

13.00 – 6.20 – 1.21

ТЕННИС

12:30 Анастасия Лопата – Джорджия Роселли

1.03 – 10.00

17:30 Паула Бадоса – Каролин Гарсия

2.81 – 1.44

19:00 Новак Джокович – Ник Кирьос

1.31 – 3.36

БАСКЕТБОЛ

21:00 Венеция – Прометей

1.38 – 2.98