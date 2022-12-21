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  4. До рекорда совсем немного. Калинина укрепила статус первой ракетки Украины
WTA
21 декабря 2022, 03:25 |
86
0

До рекорда совсем немного. Калинина укрепила статус первой ракетки Украины

Украинская теннисистка занимает 39-ю позицию в рейтинге WTA

21 декабря 2022, 03:25 |
86
0
До рекорда совсем немного. Калинина укрепила статус первой ракетки Украины
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в субботу, 17 декабря, выиграла трофей на турнире серии WTA 125 в Лиможе (Франция).

Эта победа позволила Ангелине подняться на 39-ю строчку в рейтинге WTA. Отметим, что лучшим результатом украинки является 34-я позиция.

К слову, этот трофей для Калининой стал первым на уровне WTA. Уроженка Херсонской области является первой ракеткой Украины.

Также в топ-100 рейтинга WTA из украинских теннисисток входит Марта Костюк (WTA 70) и Катерина Байндл (WTA 99).

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Источник Sport.ua
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