До рекорда совсем немного. Калинина укрепила статус первой ракетки Украины

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в субботу, 17 декабря, выиграла трофей на турнире серии WTA 125 в Лиможе (Франция).

Эта победа позволила Ангелине подняться на 39-ю строчку в рейтинге WTA. Отметим, что лучшим результатом украинки является 34-я позиция.

К слову, этот трофей для Калининой стал первым на уровне WTA. Уроженка Херсонской области является первой ракеткой Украины.

Также в топ-100 рейтинга WTA из украинских теннисисток входит Марта Костюк (WTA 70) и Катерина Байндл (WTA 99).