До рекорда совсем немного. Калинина укрепила статус первой ракетки Украины
Украинская теннисистка занимает 39-ю позицию в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в субботу, 17 декабря, выиграла трофей на турнире серии WTA 125 в Лиможе (Франция).
Эта победа позволила Ангелине подняться на 39-ю строчку в рейтинге WTA. Отметим, что лучшим результатом украинки является 34-я позиция.
К слову, этот трофей для Калининой стал первым на уровне WTA. Уроженка Херсонской области является первой ракеткой Украины.
Также в топ-100 рейтинга WTA из украинских теннисисток входит Марта Костюк (WTA 70) и Катерина Байндл (WTA 99).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кирия Шредер также работает и ринг-герл
Британский боксер – об вероятном поединке с украинцем