Пиоли озвучил цели Милана на нынешний сезон
Наставник «россонери» – о планах
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, к чему будет стремиться его команда во втором части сезона-2022/2023.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос. Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает «Наполи». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их.
Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель – восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель – выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться», — признался Пиоли.
«Милан» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 2 место, имея 33 очка после 15 игр. Лидирует «Наполи», у которого 41 пункт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер сборной Аргентины сумел «залезть в голову» соперникам
Sport.ua итожит в «лицах» завершившийся в Катаре Мундиаль