Пиоли озвучил цели Милана на нынешний сезон

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, к чему будет стремиться его команда во втором части сезона-2022/2023.

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«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос. Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает «Наполи». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их.

Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель – восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель – выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться», — признался Пиоли.

«Милан» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 2 место, имея 33 очка после 15 игр. Лидирует «Наполи», у которого 41 пункт.