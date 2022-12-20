Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игнатенко не помог. Бордо с украинцем в составе проиграл в спарринге
Франция
20 декабря 2022, 20:39 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:50
32
0

Игнатенко не помог. Бордо с украинцем в составе проиграл в спарринге

Жирондинцы провели товарищеский поединок с клубом «Ниор»

20 декабря 2022, 20:39 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:50
32
0
Игнатенко не помог. Бордо с украинцем в составе проиграл в спарринге
ФК Бордо

Клуб «Бордо», цвета которого защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, померился силами в контрольном поединке с «Ниором», который, как и жирондинцы, выступает во французской Лиге 2. Встреча неожиданно завершилась поражение «Бордо» со счетом 3:5.

В составе «Бордо» все 90 минут в матче отыграл Игнатенко, но никакими результативными действиями не отметился.

Напомним, «Бордо» в таблице Лиги 2 занимает 2 место, дающее право повысить в классе в элитную Лигу 1. У Игнатенко и Ко 28 очко. «Ниор» занимает 19-ю позицию с 12 очками.

Товарищеский матч

Ниор – Бордо – 5:3

Голы: Мерджи, 14 (1:0). Бутобба, 21 (2:0). Мванга, 36 (2:1). Бокеле, 48 (2:2). Мерджи, 54 (3:2). Бутобба, 83 (4:2). Делорье-Шобе, 89 (4:3). Бутобба, 90+3 (5:3).

По теме:
Рома лучше португальцев. Моуринью огорчил соотечественников
Товарищеские матчи. Два автогола: Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу
Манчестер Сити добился комфортной победы над Жироной
Бордо Даниил Игнатенко Ниор товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Футбол | 19 декабря 2022, 23:59 3
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул

У бразильца Дани Алвеса сейчас в активе 43 титула за футбольную карьеру

Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022
Футбол | 19 декабря 2022, 22:30 1
Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022
Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022

Список худших на чемпионате мира

ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Баскетбол | 20.12.2022, 13:20
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Футбол | 20.12.2022, 20:45
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 19:20
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 3
Футбол
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
18.12.2022, 22:25 6
Футбол
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
20.12.2022, 12:49 3
Война
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
20.12.2022, 10:36 18
Футбол
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
18.12.2022, 23:40
Футбол
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности