Игнатенко не помог. Бордо с украинцем в составе проиграл в спарринге

Клуб «Бордо», цвета которого защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, померился силами в контрольном поединке с «Ниором», который, как и жирондинцы, выступает во французской Лиге 2. Встреча неожиданно завершилась поражение «Бордо» со счетом 3:5.

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В составе «Бордо» все 90 минут в матче отыграл Игнатенко, но никакими результативными действиями не отметился.

Напомним, «Бордо» в таблице Лиги 2 занимает 2 место, дающее право повысить в классе в элитную Лигу 1. У Игнатенко и Ко 28 очко. «Ниор» занимает 19-ю позицию с 12 очками.

Товарищеский матч

Ниор – Бордо – 5:3

Голы: Мерджи, 14 (1:0). Бутобба, 21 (2:0). Мванга, 36 (2:1). Бокеле, 48 (2:2). Мерджи, 54 (3:2). Бутобба, 83 (4:2). Делорье-Шобе, 89 (4:3). Бутобба, 90+3 (5:3).