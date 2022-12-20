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  4. Ждут Ротаня. Александрия уволила весь тренерский штаб Гуры
Украина. Премьер лига
20 декабря 2022, 17:13 |
314
0

Ждут Ротаня. Александрия уволила весь тренерский штаб Гуры

Клуб объявил об увольнении всего штаба

20 декабря 2022, 17:13 |
314
0
Ждут Ротаня. Александрия уволила весь тренерский штаб Гуры
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» объявил об увольнении всего тренерского штаба наставника Юрия Гуры, который ранее покинул команду.

Из команды уволены помощники главного тренера Александр Ломко, Сергей Лактионов, Сергей Ковалев и Андрей Ковтун.

Ожидается, что новым наставником «Александрии» станет наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который приведет свой тренерский штаб.

Одним из ассистентов Ротаня должен стать известный хавбек Сергей Кравченко.

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Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко
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Александрия Юрий Гура чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
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Источник ФК Александрия
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