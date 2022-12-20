Украина. Премьер лига20 декабря 2022, 17:13 |
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Ждут Ротаня. Александрия уволила весь тренерский штаб Гуры
Клуб объявил об увольнении всего штаба
20 декабря 2022, 17:13 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил об увольнении всего тренерского штаба наставника Юрия Гуры, который ранее покинул команду.
Из команды уволены помощники главного тренера Александр Ломко, Сергей Лактионов, Сергей Ковалев и Андрей Ковтун.
Ожидается, что новым наставником «Александрии» станет наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который приведет свой тренерский штаб.
Одним из ассистентов Ротаня должен стать известный хавбек Сергей Кравченко.
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