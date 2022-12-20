В споре континентов на ЧМ верх взяли южноамериканцы
Европейцы впервые в истории уступили азиатам
На полях Катара в 56 матчах из 64-х противостояли друг другу команды разных континентов. Наилучший результат в межконтинентальных разборках показали южноамериканцы. Весьма неожиданно уступив африканцам, они зато вчистую переиграли представителей Азии, Европы и Северной и Центральной Америки.
Что касается команд Старого Света, то они не только проиграли принципиальный спор главным оппонентам южноамериканцам, но и впервые в истории были биты азиатами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Южная Америка
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Сев. и Центр. Америка
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
100
|
Азия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-4
|
10
|
66,7
|
Европа
|
9
|
4
|
4
|
1
|
15-9
|
16
|
59,3
|
Африка
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-3
|
3
|
33,3
|
Итого
|
18
|
9
|
5
|
4
|
29-16
|
32
|
59,3
Европа
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Сев. и Центр. Америка
|
8
|
5
|
3
|
0
|
20-5
|
18
|
75,0
|
Африка
|
13
|
6
|
4
|
3
|
16-10
|
22
|
56,4
|
Азия
|
10
|
4
|
1
|
5
|
18-13
|
13
|
43,3
|
Южная Америка
|
9
|
1
|
4
|
4
|
9-15
|
7
|
25,9
|
Итого
|
40
|
16
|
12
|
12
|
63-43
|
60
|
50,0
Африка
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Сев. и Центр. Америка
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
100
|
Азия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
66,7
|
Южная Америка
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3-3
|
6
|
66,7
|
Европа
|
13
|
3
|
4
|
6
|
10-16
|
13
|
33,3
|
Итого
|
20
|
8
|
4
|
8
|
21-24
|
28
|
46,7
Азия
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Европа
|
10
|
5
|
1
|
4
|
13-18
|
16
|
53,3
|
Африка
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-6
|
3
|
33,3
|
Южная Америка
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-9
|
4
|
26,7
|
Сев. и Центр. Америка
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-4
|
0
|
0
|
Итого
|
21
|
7
|
2
|
12
|
22-37
|
23
|
36,5
Северная и Центральная Америка
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Азия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
100
|
Европа
|
8
|
0
|
3
|
5
|
5-20
|
3
|
12,5
|
Африка
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
0
|
Южная Америка
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
0
|
Итого
|
13
|
3
|
3
|
7
|
10-25
|
12
|
30,8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент Украины поддержал украинских бойцов
Константин Андриюк поделился сомнениями