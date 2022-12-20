В споре континентов на ЧМ верх взяли южноамериканцы

На полях Катара в 56 матчах из 64-х противостояли друг другу команды разных континентов. Наилучший результат в межконтинентальных разборках показали южноамериканцы. Весьма неожиданно уступив африканцам, они зато вчистую переиграли представителей Азии, Европы и Северной и Центральной Америки.

Что касается команд Старого Света, то они не только проиграли принципиальный спор главным оппонентам южноамериканцам, но и впервые в истории были биты азиатами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Южная Америка

И В Н П М О % Сев. и Центр. Америка 1 1 0 0 2-0 3 100 Азия 5 3 1 1 9-4 10 66,7 Европа 9 4 4 1 15-9 16 59,3 Африка 3 1 0 2 3-3 3 33,3 Итого 18 9 5 4 29-16 32 59,3

Европа

И В Н П М О % Сев. и Центр. Америка 8 5 3 0 20-5 18 75,0 Африка 13 6 4 3 16-10 22 56,4 Азия 10 4 1 5 18-13 13 43,3 Южная Америка 9 1 4 4 9-15 7 25,9 Итого 40 16 12 12 63-43 60 50,0

Африка

И В Н П М О % Сев. и Центр. Америка 1 1 0 0 2-1 3 100 Азия 3 2 0 1 6-4 6 66,7 Южная Америка 3 2 0 1 3-3 6 66,7 Европа 13 3 4 6 10-16 13 33,3 Итого 20 8 4 8 21-24 28 46,7

Азия

И В Н П М О % Европа 10 5 1 4 13-18 16 53,3 Африка 3 1 0 2 4-6 3 33,3 Южная Америка 5 1 1 3 4-9 4 26,7 Сев. и Центр. Америка 3 0 0 3 1-4 0 0 Итого 21 7 2 12 22-37 23 36,5

Северная и Центральная Америка