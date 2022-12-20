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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 15:23 | Обновлено 20 декабря 2022, 15:29
485
0

В споре континентов на ЧМ верх взяли южноамериканцы

Европейцы впервые в истории уступили азиатам

20 декабря 2022, 15:23 | Обновлено 20 декабря 2022, 15:29
485
0
В споре континентов на ЧМ верх взяли южноамериканцы
Getty Images/Global Images Ukraine

На полях Катара в 56 матчах из 64-х противостояли друг другу команды разных континентов. Наилучший результат в межконтинентальных разборках показали южноамериканцы. Весьма неожиданно уступив африканцам, они зато вчистую переиграли представителей Азии, Европы и Северной и Центральной Америки.

Что касается команд Старого Света, то они не только проиграли принципиальный спор главным оппонентам южноамериканцам, но и впервые в истории были биты азиатами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Южная Америка

И

В

Н

П

М

О

%

Сев. и Центр. Америка

1

1

0

0

2-0

3

100

Азия

5

3

1

1

9-4

10

66,7

Европа

9

4

4

1

15-9

16

59,3

Африка

3

1

0

2

3-3

3

33,3

Итого

18

9

5

4

29-16

32

59,3

Европа

И

В

Н

П

М

О

%

Сев. и Центр. Америка

8

5

3

0

20-5

18

75,0

Африка

13

6

4

3

16-10

22

56,4

Азия

10

4

1

5

18-13

13

43,3

Южная Америка

9

1

4

4

9-15

7

25,9

Итого

40

16

12

12

63-43

60

50,0

Африка

И

В

Н

П

М

О

%

Сев. и Центр. Америка

1

1

0

0

2-1

3

100

Азия

3

2

0

1

6-4

6

66,7

Южная Америка

3

2

0

1

3-3

6

66,7

Европа

13

3

4

6

10-16

13

33,3

Итого

20

8

4

8

21-24

28

46,7

Азия

И

В

Н

П

М

О

%

Европа

10

5

1

4

13-18

16

53,3

Африка

3

1

0

2

4-6

3

33,3

Южная Америка

5

1

1

3

4-9

4

26,7

Сев. и Центр. Америка

3

0

0

3

1-4

0

0

Итого

21

7

2

12

22-37

23

36,5

Северная и Центральная Америка

И

В

Н

П

М

О

%

Азия

3

3

0

0

4-1

9

100

Европа

8

0

3

5

5-20

3

12,5

Африка

1

0

0

1

1-2

0

0

Южная Америка

1

0

0

1

0-2

0

0

Итого

13

3

3

7

10-25

12

30,8

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Источник Sport.ua
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