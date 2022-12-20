Чемпионат мира в Катаре стал самым результативным с 1994 года

На чемпионате мира в Катаре команды в 64-х матчах совместными усилиями забили 172 гола (в среднем - 2,69 за игру). Это на один мяч больше прежнего рекорда мундиалей, установленного на ЧМ-1998 и ЧМ-2014, а по средней результативности – наивысший показатель с 1994 года. Чаще других поражали ворота соперников Франция – 16 голов, Аргентина – 15, Англия – 13, Португалия – 12 и Нидерланды – 10.

В то же время всего по разу порадовали своих болельщиков футболисты Бельгии, Дании, Катара, Туниса и Уэльса. 67 мячей (39,0%) было забито в первом тайме, 101 (58,7%) – во втором (юбилейным сотым стал первый гол в финале Килиана Мбаппе), 4 (2,3%) – в дополнительное время. Наиболее результативными оказались отрезки с 31-й по 45-ю минуту и с 61-й по 75-ю, в которые мяч по 31 разу побывал в сетке ворот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ