Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей
Тренер французской сборной провел 19-й матч на чемпионатах мира
Матч против Аргентины стал 19-м для наставника сборной Франции Дидье Дешама в финальных турнирах чемпионатов мира. С этим показателем он вышел на шестое место в списке тренеров-гвардейцев мундиалей.
Причем с одной командой больше игр на ЧМ провели только немец Хельмут Шен, бразилец Марио Загало и уругваец Оскар Табарес.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 тренеров-гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира
|
Матчи
|
Тренер
|
Сборная
|
ЧМ
|
25
|
Хельмут ШЕН
|
ФРГ
|
1966, 1970, 1974, 1978
|
23
|
Карлос Алберту ПАРРЕЙРА
|
Кувейт, ОАЭ, Бразилия,
Сауд. Аравия, ЮАР
|
1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010
|
20
|
Марио ЗАГАЛО
|
Бразилия
|
1970, 1974, 1998
|
|
Бора МИЛУТИНОВИЧ
|
Мексика, Коста-Рика, США,
Нигерия, Китай
|
1986, 1990, 1994, 1998, 2002
|
|
Оскар ТАБАРЕС
|
Уругвай
|
1990, 2010, 2014, 2018
|
19
|
Дидье ДЕШАМ
|
Франция
|
2014, 2018, 2022
|
18
|
Йозеф ХЕРБЕРГЕР
|
Германия/ФРГ
|
1938, 1954, 1958, 1962
|
|
Виченцо БЕАРЗОТ
|
Италия
|
1978, 1982, 1986
|
|
Гус ХИДДИНК
|
Нидерланды, Корея, Австралия
|
1998, 2002, 2006
|
17
|
Йоахим ЛЕВ
|
Германия
|
2010, 2014, 2018
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