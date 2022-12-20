Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:11
186
0

Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей

Тренер французской сборной провел 19-й матч на чемпионатах мира

20 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:11
186
0
Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Матч против Аргентины стал 19-м для наставника сборной Франции Дидье Дешама в финальных турнирах чемпионатов мира. С этим показателем он вышел на шестое место в списке тренеров-гвардейцев мундиалей.

Причем с одной командой больше игр на ЧМ провели только немец Хельмут Шен, бразилец Марио Загало и уругваец Оскар Табарес.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира

Матчи

Тренер

Сборная

ЧМ

25

Хельмут ШЕН

ФРГ

1966, 1970, 1974, 1978

23

Карлос Алберту ПАРРЕЙРА

Кувейт, ОАЭ, Бразилия,

Сауд. Аравия, ЮАР

1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010

20

Марио ЗАГАЛО

Бразилия

1970, 1974, 1998

Бора МИЛУТИНОВИЧ

Мексика, Коста-Рика, США,

Нигерия, Китай

1986, 1990, 1994, 1998, 2002

Оскар ТАБАРЕС

Уругвай

1990, 2010, 2014, 2018

19

Дидье ДЕШАМ

Франция

2014, 2018, 2022

18

Йозеф ХЕРБЕРГЕР

Германия/ФРГ

1938, 1954, 1958, 1962

Виченцо БЕАРЗОТ

Италия

1978, 1982, 1986

Гус ХИДДИНК

Нидерланды, Корея, Австралия

1998, 2002, 2006

17

Йоахим ЛЕВ

Германия

2010, 2014, 2018
По теме:
Чемпионат мира в Катаре стал самым результативным с 1994 года
ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года
Дидье Дешам цифры и факты ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Australian Open. Шесть представителей Украины заявились в квалификацию
Теннис | 20 декабря 2022, 10:20 3
Australian Open. Шесть представителей Украины заявились в квалификацию
Australian Open. Шесть представителей Украины заявились в квалификацию

Отборочный турнир стартует 9 января

Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Футбол | 19 декабря 2022, 22:13 8
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым

В клубе все спокойно

По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
Футбол | 20.12.2022, 13:51
По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Футбол | 19.12.2022, 14:52
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Журналист: «В кресло президента УАФ черным ходом заводят Шевченко»
Футбол | 19.12.2022, 14:59
Журналист: «В кресло президента УАФ черным ходом заводят Шевченко»
Журналист: «В кресло президента УАФ черным ходом заводят Шевченко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
19.12.2022, 11:40 34
Футбол
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 4
Биатлон
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
18.12.2022, 15:49
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 01:00 2
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
18.12.2022, 16:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности