Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей

Матч против Аргентины стал 19-м для наставника сборной Франции Дидье Дешама в финальных турнирах чемпионатов мира. С этим показателем он вышел на шестое место в списке тренеров-гвардейцев мундиалей.

Причем с одной командой больше игр на ЧМ провели только немец Хельмут Шен, бразилец Марио Загало и уругваец Оскар Табарес.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев финальных турниров чемпионатов мира