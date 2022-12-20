Месси пока не ждать. ПСЖ дал чемпиону длительные выходные
До середины января игрок будет отдыхать
По информации французских СМИ, руководство ПСЖ минимум до середины января не ждет появления Лионеля Месси в составе команды.
Менеджмент предоставил Месси длительные выходные после того, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Сезон Лиги 1 возобновится уже 28 декабря.
При этом пока нет информации, сколько выходных получит Килиан Мбаппе, который сражался с Месси в финале ЧМ-2022.
35-летний Месси в нынешнем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
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