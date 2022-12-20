Месси пока не ждать. ПСЖ дал чемпиону длительные выходные

По информации французских СМИ, руководство ПСЖ минимум до середины января не ждет появления Лионеля Месси в составе команды.

Менеджмент предоставил Месси длительные выходные после того, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Сезон Лиги 1 возобновится уже 28 декабря.

При этом пока нет информации, сколько выходных получит Килиан Мбаппе, который сражался с Месси в финале ЧМ-2022.

35-летний Месси в нынешнем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.