Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси пока не ждать. ПСЖ дал чемпиону длительные выходные
Франция
20 декабря 2022, 14:11 |
659
0

Месси пока не ждать. ПСЖ дал чемпиону длительные выходные

До середины января игрок будет отдыхать

20 декабря 2022, 14:11 |
659
0
Месси пока не ждать. ПСЖ дал чемпиону длительные выходные
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, руководство ПСЖ минимум до середины января не ждет появления Лионеля Месси в составе команды.

Менеджмент предоставил Месси длительные выходные после того, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Сезон Лиги 1 возобновится уже 28 декабря.

При этом пока нет информации, сколько выходных получит Килиан Мбаппе, который сражался с Месси в финале ЧМ-2022.

35-летний Месси в нынешнем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

По теме:
ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года
Дидье Дешам вошел в шестерку тренеров-гвардейцев мундиалей
Лионель Месси ПСЖ чемпионат Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Le Parisien
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПРОТАСОВ: «Третьи силы рейдерски захватывают УАФ. Я проинформировал УЕФА»
Футбол | 19 декабря 2022, 14:21 28
ПРОТАСОВ: «Третьи силы рейдерски захватывают УАФ. Я проинформировал УЕФА»
ПРОТАСОВ: «Третьи силы рейдерски захватывают УАФ. Я проинформировал УЕФА»

Первый вице-президент УАФ сделал все, чтоб не допустить провести виртуальный Исполком

По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
Футбол | 20 декабря 2022, 13:51 1
По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку

Не слишком серьезное наказание

ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Футбол | 19.12.2022, 17:24
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Футбол | 20.12.2022, 03:49
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 12:15
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 4
Биатлон
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
18.12.2022, 19:59 158
Футбол
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
19.12.2022, 17:10
Бокс
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
18.12.2022, 18:10 3
Бокс
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
19.12.2022, 11:59 2
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности