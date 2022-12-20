Максимальную зрительскую аудиторию собрали на ЧМ-2022 три матча

10 матчей ЧМ-2022 были проведены на крупнейшей футбольной арене Катара Национальном стадионе в Лусаиле. Три из них прошли при полном аншлаге, собрав на трибунах 88 966 зрителей. Причем во всех трех этих играх принимала участие сборная Аргентины: на групповом этапе с Мексикой, в полуфинале с Хорватией и в финале с Францией.

Наименьшее же количество болельщиков посетило матч между Швейцарией и Камеруном, который состоялся в Эль-Вакре - 39 039. Также менее 40 000 зрителей присутствовало на играх Мексика – Польша и Камерун – Сербия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022

Зрители Матч Счет Город 88 966 Аргентина - Мексика 2:0 Лусаил 88 966 Аргентина - Хорватия 3:0 Лусаил 88 966 Аргентина - Франция 3:3, п. 4:2 Лусаил 88 688 Португалия - Уругвай 2:0 Лусаил 88 235 Нидерланды - Аргентина 2:2, п. 3:4 Лусаил 88 103 Бразилия - Сербия 2:0 Лусаил 88 012 Аргентина - Сауд. Аравия 1:2 Лусаил 85 986 Камерун - Бразилия 1:0 Лусаил 84 985 Сауд. Аравия - Мексика 1:2 Лусаил 83 720 Португалия - Швейцария 6:1 Лусаил

Наименьшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022

Зрители Матч Счет Город 39 039 Швейцария - Камерун 1:0 Эль-Вакра 39 369 Мексика - Польша 0:0 Доха* 39 789 Камерун - Сербия 3:3 Эль-Вакра 40 013 Испания - Коста-Рика 7:0 Доха** 40 432 Бельгия - Канада 1:0 Эр-Райян*** 40 875 Франция - Австралия 4:1 Эль-Вакра 40 875 Уэльс - Иран 0:2 Эр-Райян*** 40 989 Франция - Польша 3:1 Доха** 41 232 Австралия - Дания 1:0 Эль-Вакра 41 378 Сербия - Швейцария 2:3 Доха*

* стадион «974»; ** стадион «Эль-Тумама»; *** стадион «Ахмед бин Али».