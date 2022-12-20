Максимальную зрительскую аудиторию собрали на ЧМ-2022 три матча
Во всех этих играх, прошедших при полном аншлаге, принимала участие сборная Аргентины
10 матчей ЧМ-2022 были проведены на крупнейшей футбольной арене Катара Национальном стадионе в Лусаиле. Три из них прошли при полном аншлаге, собрав на трибунах 88 966 зрителей. Причем во всех трех этих играх принимала участие сборная Аргентины: на групповом этапе с Мексикой, в полуфинале с Хорватией и в финале с Францией.
Наименьшее же количество болельщиков посетило матч между Швейцарией и Камеруном, который состоялся в Эль-Вакре - 39 039. Также менее 40 000 зрителей присутствовало на играх Мексика – Польша и Камерун – Сербия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022
|
Зрители
|
Матч
|
Счет
|
Город
|
88 966
|
Аргентина - Мексика
|
2:0
|
Лусаил
|
88 966
|
Аргентина - Хорватия
|
3:0
|
Лусаил
|
88 966
|
Аргентина - Франция
|
3:3, п. 4:2
|
Лусаил
|
88 688
|
Португалия - Уругвай
|
2:0
|
Лусаил
|
88 235
|
Нидерланды - Аргентина
|
2:2, п. 3:4
|
Лусаил
|
88 103
|
Бразилия - Сербия
|
2:0
|
Лусаил
|
88 012
|
Аргентина - Сауд. Аравия
|
1:2
|
Лусаил
|
85 986
|
Камерун - Бразилия
|
1:0
|
Лусаил
|
84 985
|
Сауд. Аравия - Мексика
|
1:2
|
Лусаил
|
83 720
|
Португалия - Швейцария
|
6:1
|
Лусаил
Наименьшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022
|
Зрители
|
Матч
|
Счет
|
Город
|
39 039
|
Швейцария - Камерун
|
1:0
|
Эль-Вакра
|
39 369
|
Мексика - Польша
|
0:0
|
Доха*
|
39 789
|
Камерун - Сербия
|
3:3
|
Эль-Вакра
|
40 013
|
Испания - Коста-Рика
|
7:0
|
Доха**
|
40 432
|
Бельгия - Канада
|
1:0
|
Эр-Райян***
|
40 875
|
Франция - Австралия
|
4:1
|
Эль-Вакра
|
40 875
|
Уэльс - Иран
|
0:2
|
Эр-Райян***
|
40 989
|
Франция - Польша
|
3:1
|
Доха**
|
41 232
|
Австралия - Дания
|
1:0
|
Эль-Вакра
|
41 378
|
Сербия - Швейцария
|
2:3
|
Доха*
* стадион «974»; ** стадион «Эль-Тумама»; *** стадион «Ахмед бин Али».
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