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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 13:47 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:59
350
0

Максимальную зрительскую аудиторию собрали на ЧМ-2022 три матча

Во всех этих играх, прошедших при полном аншлаге, принимала участие сборная Аргентины

20 декабря 2022, 13:47 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:59
350
0
Максимальную зрительскую аудиторию собрали на ЧМ-2022 три матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 матчей ЧМ-2022 были проведены на крупнейшей футбольной арене Катара Национальном стадионе в Лусаиле. Три из них прошли при полном аншлаге, собрав на трибунах 88 966 зрителей. Причем во всех трех этих играх принимала участие сборная Аргентины: на групповом этапе с Мексикой, в полуфинале с Хорватией и в финале с Францией.

Наименьшее же количество болельщиков посетило матч между Швейцарией и Камеруном, который состоялся в Эль-Вакре - 39 039. Также менее 40 000 зрителей присутствовало на играх Мексика – Польша и Камерун – Сербия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022

Зрители

Матч

Счет

Город

88 966

Аргентина - Мексика

2:0

Лусаил

88 966

Аргентина - Хорватия

3:0

Лусаил

88 966

Аргентина - Франция

3:3, п. 4:2

Лусаил

88 688

Португалия - Уругвай

2:0

Лусаил

88 235

Нидерланды - Аргентина

2:2, п. 3:4

Лусаил

88 103

Бразилия - Сербия

2:0

Лусаил

88 012

Аргентина - Сауд. Аравия

1:2

Лусаил

85 986

Камерун - Бразилия

1:0

Лусаил

84 985

Сауд. Аравия - Мексика

1:2

Лусаил

83 720

Португалия - Швейцария

6:1

Лусаил

Наименьшее количество зрителей на матчах ЧМ-2022

Зрители

Матч

Счет

Город

39 039

Швейцария - Камерун

1:0

Эль-Вакра

39 369

Мексика - Польша

0:0

Доха*

39 789

Камерун - Сербия

3:3

Эль-Вакра

40 013

Испания - Коста-Рика

7:0

Доха**

40 432

Бельгия - Канада

1:0

Эр-Райян***

40 875

Франция - Австралия

4:1

Эль-Вакра

40 875

Уэльс - Иран

0:2

Эр-Райян***

40 989

Франция - Польша

3:1

Доха**

41 232

Австралия - Дания

1:0

Эль-Вакра

41 378

Сербия - Швейцария

2:3

Доха*

* стадион «974»; ** стадион «Эль-Тумама»; *** стадион «Ахмед бин Али».

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Источник Sport.ua
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