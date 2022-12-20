Средняя посещаемость ЧМ-2022 составила 53 191 человек

64 матча ЧМ-2022 посетило в общей сложности 3 404 222 болельщиков (в среднем – 53 191 за игру). Большую аудиторию имели только чемпионаты мира 1950 (60 773) и 2014 (53 591) годов, которые проходили в Бразилии.

Наибольший зрительский интерес в Катаре вызвала сборная Аргентины, чьи игры в среднем собирали на трибунах 76 038 человек. Более 70 000 оказалась средняя посещаемость и еще у двух команд – Саудовской Аравии и Мексики. Последнюю же строчку в зрительском рейтинге заняла сборная Польши – 42 177.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость команд на ЧМ-2022

Наибольшая

Ср. пос. Игры Сборная 76 038 7 Аргентина 72 419 3 Сауд. Аравия 71 107 3 Мексика 61 096 5 Бразилия 60 852 3 Германия 60 673 5 Португалия 58 651 3 Катар 58 595 5 Англия 57 931 3 Уругвай 57 284 5 Нидерланды

Наименьшая