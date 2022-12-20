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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 13:33 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:40
128
0

Средняя посещаемость ЧМ-2022 составила 53 191 человек

Наибольший зрительский интерес вызвали матчи с участием Аргентины

20 декабря 2022, 13:33 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:40
128
0
Средняя посещаемость ЧМ-2022 составила 53 191 человек
Getty Images/Global Images Ukraine

64 матча ЧМ-2022 посетило в общей сложности 3 404 222 болельщиков (в среднем – 53 191 за игру). Большую аудиторию имели только чемпионаты мира 1950 (60 773) и 2014 (53 591) годов, которые проходили в Бразилии.

Наибольший зрительский интерес в Катаре вызвала сборная Аргентины, чьи игры в среднем собирали на трибунах 76 038 человек. Более 70 000 оказалась средняя посещаемость и еще у двух команд – Саудовской Аравии и Мексики. Последнюю же строчку в зрительском рейтинге заняла сборная Польши – 42 177.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Средняя посещаемость команд на ЧМ-2022

Наибольшая

Ср. пос.

Игры

Сборная

76 038

7

Аргентина

72 419

3

Сауд. Аравия

71 107

3

Мексика

61 096

5

Бразилия

60 852

3

Германия

60 673

5

Португалия

58 651

3

Катар

58 595

5

Англия

57 931

3

Уругвай

57 284

5

Нидерланды

Наименьшая

Ср. пос.

Игры

Сборная

42 177

4

Польша

42 241

4

Австралия

42 339

3

Дания

42 636

3

Канада

42 718

3

Бельгия

42 779

3

Иран

42 792

3

Тунис

42 863

3

Уэльс

42 865

4

Япония

43 363

3

Гана

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Источник Sport.ua
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