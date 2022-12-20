Средняя посещаемость ЧМ-2022 составила 53 191 человек
Наибольший зрительский интерес вызвали матчи с участием Аргентины
64 матча ЧМ-2022 посетило в общей сложности 3 404 222 болельщиков (в среднем – 53 191 за игру). Большую аудиторию имели только чемпионаты мира 1950 (60 773) и 2014 (53 591) годов, которые проходили в Бразилии.
Наибольший зрительский интерес в Катаре вызвала сборная Аргентины, чьи игры в среднем собирали на трибунах 76 038 человек. Более 70 000 оказалась средняя посещаемость и еще у двух команд – Саудовской Аравии и Мексики. Последнюю же строчку в зрительском рейтинге заняла сборная Польши – 42 177.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Средняя посещаемость команд на ЧМ-2022
Наибольшая
|
Ср. пос.
|
Игры
|
Сборная
|
76 038
|
7
|
Аргентина
|
72 419
|
3
|
Сауд. Аравия
|
71 107
|
3
|
Мексика
|
61 096
|
5
|
Бразилия
|
60 852
|
3
|
Германия
|
60 673
|
5
|
Португалия
|
58 651
|
3
|
Катар
|
58 595
|
5
|
Англия
|
57 931
|
3
|
Уругвай
|
57 284
|
5
|
Нидерланды
Наименьшая
|
Ср. пос.
|
Игры
|
Сборная
|
42 177
|
4
|
Польша
|
42 241
|
4
|
Австралия
|
42 339
|
3
|
Дания
|
42 636
|
3
|
Канада
|
42 718
|
3
|
Бельгия
|
42 779
|
3
|
Иран
|
42 792
|
3
|
Тунис
|
42 863
|
3
|
Уэльс
|
42 865
|
4
|
Япония
|
43 363
|
3
|
Гана
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