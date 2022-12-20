Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:23
97
0

Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес

Только англичанину Джордану Пикфорду удалось отыграть на «ноль» три матча подряд

20 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:23
97
0
Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

На ЧМ-2002 вратарям не особо долго удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Так, только голкипер англичан Джордан Пикфорд сумел отыграть на «ноль» три матча подряд.

Но самая продолжительная сухая серия выдалась не у него, а у аргентинца Эмилиано Мартинеса – 293 минуты. Более короткой лучшая вратарская серия без пропущенных мячей была только на пяти мундиалях, причем последний раз в 1994 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей на ЧМ-2022

Серия

Вратарь

Сборная

293’

Эмилиано МАРТИНЕС

Аргентина

286’

Джордан ПИКФОРД

Англия

264’

Яссин БУНУ

Марокко

255’

АЛИССОН

Бразилия

233’

Мэтью РАЙАН

Австралия

225’

Войцех ЩЕНСНЫ

Польша

220’

Доминик ЛИВАКОВИЧ

Хорватия

197’

Мэтт ТЕРНЕР

США

172’

УНАИ СИМОН

Испания

171’

Янн ЗОММЕР

Швейцария

Самые продолжительные сухие серии вратарей на одном чемпионате

ЧМ

Вратарь

Сборная

Минуты

1930

Джеймс ДАГЛАС

США

199'

1934

Джанпьеро КОМБИ

Италия

341'

1938

Франтишек ПЛАНИЧКА

Чехословакия

149'

1950

Антонио РАМАЛЬЕТС

Испания

208'

1954

Роже МАСПОЛИ

Уругвай

195'

Курт ШМИД

Австрия

195'

1958

ЖИЛМАР

Бразилия

367'

1962

Милутин ШОШКИЧ

Югославия

298'

1966

Гордон БЭНКС

Англия

441'

1970

Хосе КАЛЬДЕРОН

Мексика

294'

1974

ЛЕАН

Бразилия

394'

1978

ЛЕАН

Бразилия

456'

1982

Питер ШИЛТОН

Англия

425'

1986

КАРЛОС

Бразилия

400'

1990

Вальтер ДЗЕНГА

Италия

516'

1994

Питер РУФАИ

Нигерия

239'

1998

Фабьен БАРТЕЗ

Франция

327'

2002

Оливер КАН

Германия

422'

2006

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

459'

2010

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

433'

2014

Серхио РОМЕРО

Аргентина

483'

2018

Фернандо МУСЛЕРА

Уругвай

324'

2022

Эмилиано МАРТИНЕС

Аргентина

293'
По теме:
Самый быстрый гол на ЧМ-2022 забил канадец Альфонсо Дэвис
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме
цифры и факты Эмилиано Мартинес ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Футбол | 19 декабря 2022, 14:52 2
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно

Клубы будут обращать внимание на героев нынешнего мундиаля…

Ушел, но может вернуться. Есть условие для возвращения Бензема в сборную
Футбол | 20 декабря 2022, 03:28 2
Ушел, но может вернуться. Есть условие для возвращения Бензема в сборную
Ушел, но может вернуться. Есть условие для возвращения Бензема в сборную

Нападающий еще может сыграть за главную команду Франции

«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Футбол | 20.12.2022, 03:49
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Война | 20.12.2022, 12:49
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Футбол | 19.12.2022, 23:59
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
19.12.2022, 21:55 2
Баскетбол
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
18.12.2022, 19:59 158
Футбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
18.12.2022, 15:49
Война
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 39
Футбол
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 31
Футбол
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности