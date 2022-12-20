Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес

На ЧМ-2002 вратарям не особо долго удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Так, только голкипер англичан Джордан Пикфорд сумел отыграть на «ноль» три матча подряд.

Но самая продолжительная сухая серия выдалась не у него, а у аргентинца Эмилиано Мартинеса – 293 минуты. Более короткой лучшая вратарская серия без пропущенных мячей была только на пяти мундиалях, причем последний раз в 1994 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей на ЧМ-2022

Серия Вратарь Сборная 293’ Эмилиано МАРТИНЕС Аргентина 286’ Джордан ПИКФОРД Англия 264’ Яссин БУНУ Марокко 255’ АЛИССОН Бразилия 233’ Мэтью РАЙАН Австралия 225’ Войцех ЩЕНСНЫ Польша 220’ Доминик ЛИВАКОВИЧ Хорватия 197’ Мэтт ТЕРНЕР США 172’ УНАИ СИМОН Испания 171’ Янн ЗОММЕР Швейцария

Самые продолжительные сухие серии вратарей на одном чемпионате