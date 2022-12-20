Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес
Только англичанину Джордану Пикфорду удалось отыграть на «ноль» три матча подряд
На ЧМ-2002 вратарям не особо долго удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Так, только голкипер англичан Джордан Пикфорд сумел отыграть на «ноль» три матча подряд.
Но самая продолжительная сухая серия выдалась не у него, а у аргентинца Эмилиано Мартинеса – 293 минуты. Более короткой лучшая вратарская серия без пропущенных мячей была только на пяти мундиалях, причем последний раз в 1994 году.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии вратарей на ЧМ-2022
|
Серия
|
Вратарь
|
Сборная
|
293’
|
Эмилиано МАРТИНЕС
|
Аргентина
|
286’
|
Джордан ПИКФОРД
|
Англия
|
264’
|
Яссин БУНУ
|
Марокко
|
255’
|
АЛИССОН
|
Бразилия
|
233’
|
Мэтью РАЙАН
|
Австралия
|
225’
|
Войцех ЩЕНСНЫ
|
Польша
|
220’
|
Доминик ЛИВАКОВИЧ
|
Хорватия
|
197’
|
Мэтт ТЕРНЕР
|
США
|
172’
|
УНАИ СИМОН
|
Испания
|
171’
|
Янн ЗОММЕР
|
Швейцария
Самые продолжительные сухие серии вратарей на одном чемпионате
|
ЧМ
|
Вратарь
|
Сборная
|
Минуты
|
1930
|
Джеймс ДАГЛАС
|
США
|
199'
|
1934
|
Джанпьеро КОМБИ
|
Италия
|
341'
|
1938
|
Франтишек ПЛАНИЧКА
|
Чехословакия
|
149'
|
1950
|
Антонио РАМАЛЬЕТС
|
Испания
|
208'
|
1954
|
Роже МАСПОЛИ
|
Уругвай
|
195'
|
|
Курт ШМИД
|
Австрия
|
195'
|
1958
|
ЖИЛМАР
|
Бразилия
|
367'
|
1962
|
Милутин ШОШКИЧ
|
Югославия
|
298'
|
1966
|
Гордон БЭНКС
|
Англия
|
441'
|
1970
|
Хосе КАЛЬДЕРОН
|
Мексика
|
294'
|
1974
|
ЛЕАН
|
Бразилия
|
394'
|
1978
|
ЛЕАН
|
Бразилия
|
456'
|
1982
|
Питер ШИЛТОН
|
Англия
|
425'
|
1986
|
КАРЛОС
|
Бразилия
|
400'
|
1990
|
Вальтер ДЗЕНГА
|
Италия
|
516'
|
1994
|
Питер РУФАИ
|
Нигерия
|
239'
|
1998
|
Фабьен БАРТЕЗ
|
Франция
|
327'
|
2002
|
Оливер КАН
|
Германия
|
422'
|
2006
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
459'
|
2010
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
433'
|
2014
|
Серхио РОМЕРО
|
Аргентина
|
483'
|
2018
|
Фернандо МУСЛЕРА
|
Уругвай
|
324'
|
2022
|
Эмилиано МАРТИНЕС
|
Аргентина
|
293'
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы будут обращать внимание на героев нынешнего мундиаля…
Нападающий еще может сыграть за главную команду Франции