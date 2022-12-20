Самый быстрый гол на ЧМ-2022 забил канадец Альфонсо Дэвис
Позже всех отметился взятием ворот соперников француз Килиан Мбаппе
На ЧМ-2022 команды не особо часто радовали болельщиков быстрыми голами. Так в первой 10-минутке было забито всего 11 мячей. Самым «шустрым» оказался канадский форвард Альфонсо Дэвис, который открыл счет в поединке с Хорватией на 2-й минуте. Что, впрочем, не принесло преференций его команде, потерпевшей в итоге сокрушительное поражение – 1:4.
Куда чаще забивались голы в концовке матчей. 17 раз мяч побывал в воротах на последней минуте и в компенсированное время игры плюс еще 4 – в экстратаймах. Позже всех отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, сравнявший счет в финале с Аргентиной на 118-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние голы ЧМ-2022
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
2’
|
Альфонсо ДЭВИС
|
Канада
|
Хорватия
|
1:4
|
4’
|
Хаким ЗИЕШ
|
Марокко
|
Канада
|
2:1
|
5’
|
Рикарду ОРТА
|
Португалия
|
Корея
|
1:2
|
5’
|
Тео ЭРНАНДЕС
|
Франция
|
Марокко
|
2:0
|
6’
|
Коди ГАКПО
|
Нидерланды
|
Эквадор
|
1:1
|
7’
|
ВИНИСИУС ЖУНИОР
|
Бразилия
|
Корея
|
4:1
|
7’
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
Марокко
|
2:1:
|
9’
|
Крейг ГУДВИН
|
Австралия
|
Франция
|
1:4
|
9’
|
Ашраф ДАРИ
|
Марокко
|
Хорватия
|
1:2:
|
10’
|
Серж ГНАБРИ
|
Германия
|
Коста-Рика
|
4:2
|
10’
|
Мемфис ДЕПАЙ
|
Нидерланды
|
США
|
3:1
Самые поздние голы ЧМ-2022
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
118’
|
Килиан МБАППЕ
|
Франция
|
Аргентина
|
3:3, п. 2:4
|
117’
|
Бруно ПЕТКОВИЧ
|
Хорватия
|
Бразилия
|
1:1, п. 4:2
|
108’
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
Франция
|
3:3, п. 4:2
|
105+1’
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
Хорватия
|
1:1, п. 2:4
|
90+13’
|
Мехди ТАРЕМИ
|
Иран
|
Англия
|
2:6
|
90+11’
|
Рамин РЕЗАЭЯН
|
Иран
|
Уэльс
|
2:0
|
90+11’
|
Ваут ВЕГХОРСТ
|
Нидерланды
|
Аргентина
|
2:2, п. 3:4
|
90+9’
|
Дэви КЛАССЕН
|
Нидерланды
|
Сенегал
|
2:0
|
90+9’
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Франция
|
1:3
|
90+8’
|
Рузбех ЧЕШМИ
|
Иран
|
Уэльс
|
2:0
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