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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 13:01 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:14
136
0

Самый быстрый гол на ЧМ-2022 забил канадец Альфонсо Дэвис

Позже всех отметился взятием ворот соперников француз Килиан Мбаппе

20 декабря 2022, 13:01 | Обновлено 20 декабря 2022, 13:14
136
0
Самый быстрый гол на ЧМ-2022 забил канадец Альфонсо Дэвис
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

На ЧМ-2022 команды не особо часто радовали болельщиков быстрыми голами. Так в первой 10-минутке было забито всего 11 мячей. Самым «шустрым» оказался канадский форвард Альфонсо Дэвис, который открыл счет в поединке с Хорватией на 2-й минуте. Что, впрочем, не принесло преференций его команде, потерпевшей в итоге сокрушительное поражение – 1:4.

Куда чаще забивались голы в концовке матчей. 17 раз мяч побывал в воротах на последней минуте и в компенсированное время игры плюс еще 4 – в экстратаймах. Позже всех отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, сравнявший счет в финале с Аргентиной на 118-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы ЧМ-2022

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

2’

Альфонсо ДЭВИС

Канада

Хорватия

1:4

4’

Хаким ЗИЕШ

Марокко

Канада

2:1

5’

Рикарду ОРТА

Португалия

Корея

1:2

5’

Тео ЭРНАНДЕС

Франция

Марокко

2:0

6’

Коди ГАКПО

Нидерланды

Эквадор

1:1

7’

ВИНИСИУС ЖУНИОР

Бразилия

Корея

4:1

7’

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

Марокко

2:1:

9’

Крейг ГУДВИН

Австралия

Франция

1:4

9’

Ашраф ДАРИ

Марокко

Хорватия

1:2:

10’

Серж ГНАБРИ

Германия

Коста-Рика

4:2

10’

Мемфис ДЕПАЙ

Нидерланды

США

3:1

Самые поздние голы ЧМ-2022

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

118’

Килиан МБАППЕ

Франция

Аргентина

3:3, п. 2:4

117’

Бруно ПЕТКОВИЧ

Хорватия

Бразилия

1:1, п. 4:2

108’

Лионель МЕССИ

Аргентина

Франция

3:3, п. 4:2

105+1’

НЕЙМАР

Бразилия

Хорватия

1:1, п. 2:4

90+13’

Мехди ТАРЕМИ

Иран

Англия

2:6

90+11’

Рамин РЕЗАЭЯН

Иран

Уэльс

2:0

90+11’

Ваут ВЕГХОРСТ

Нидерланды

Аргентина

2:2, п. 3:4

90+9’

Дэви КЛАССЕН

Нидерланды

Сенегал

2:0

90+9’

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Франция

1:3

90+8’

Рузбех ЧЕШМИ

Иран

Уэльс

2:0
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Источник Sport.ua
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