Самый быстрый гол на ЧМ-2022 забил канадец Альфонсо Дэвис

На ЧМ-2022 команды не особо часто радовали болельщиков быстрыми голами. Так в первой 10-минутке было забито всего 11 мячей. Самым «шустрым» оказался канадский форвард Альфонсо Дэвис, который открыл счет в поединке с Хорватией на 2-й минуте. Что, впрочем, не принесло преференций его команде, потерпевшей в итоге сокрушительное поражение – 1:4.

Куда чаще забивались голы в концовке матчей. 17 раз мяч побывал в воротах на последней минуте и в компенсированное время игры плюс еще 4 – в экстратаймах. Позже всех отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, сравнявший счет в финале с Аргентиной на 118-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы ЧМ-2022

Минута Игрок Сборная Соперник Счет 2’ Альфонсо ДЭВИС Канада Хорватия 1:4 4’ Хаким ЗИЕШ Марокко Канада 2:1 5’ Рикарду ОРТА Португалия Корея 1:2 5’ Тео ЭРНАНДЕС Франция Марокко 2:0 6’ Коди ГАКПО Нидерланды Эквадор 1:1 7’ ВИНИСИУС ЖУНИОР Бразилия Корея 4:1 7’ Йошко ГВАРДИОЛ Хорватия Марокко 2:1: 9’ Крейг ГУДВИН Австралия Франция 1:4 9’ Ашраф ДАРИ Марокко Хорватия 1:2: 10’ Серж ГНАБРИ Германия Коста-Рика 4:2 10’ Мемфис ДЕПАЙ Нидерланды США 3:1

Самые поздние голы ЧМ-2022