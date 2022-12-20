СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря

Во вторник, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Бруней – Таиланд

71.00 – 8.00 – 1.03

16:00 Специя – Гронинген

2.13 – 3.98 – 2.90

22:00 Гихуэло – Вильярреал

17.00 – 7.40 – 1.14

22:00 Сестао – Атлетик

12.00 – 6.10 – 1.22

22:15 Академико Визеу – Боавишта

2.75 – 3.18 – 2.61

23:00 Атлетико Пасо – Эспаньол

16.00 – 6.55 – 1.18

ТЕННИС

17:30 Арина Соболенко – Елена Рыбакина

1.51 – 2.50

19:00 Новак Джокович – Александр Зверев

1.18 – 4.88

БАСКЕТБОЛ

20:30 Будивельник – Карху Баскет

1.61 – 2.28

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Прометей (Ж) – Ле Канне (Ж)

3.78 – 1.24