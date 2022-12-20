Испания20 декабря 2022, 11:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Важные события во всех видах спорта
20 декабря 2022, 11:40 |
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Во вторник, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Бруней – Таиланд
16:00 Специя – Гронинген
22:00 Гихуэло – Вильярреал
22:00 Сестао – Атлетик
22:15 Академико Визеу – Боавишта
23:00 Атлетико Пасо – Эспаньол
ТЕННИС
17:30 Арина Соболенко – Елена Рыбакина
19:00 Новак Джокович – Александр Зверев
БАСКЕТБОЛ
20:30 Будивельник – Карху Баскет
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Прометей (Ж) – Ле Канне (Ж)
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