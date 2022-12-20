Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Испания
20 декабря 2022, 11:40 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря

Важные события во всех видах спорта

20 декабря 2022, 11:40 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Twitter

Во вторник, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Бруней – Таиланд

71.00 – 8.00 – 1.03

16:00 Специя – Гронинген

2.13 – 3.98 – 2.90

22:00 Гихуэло – Вильярреал

17.00 – 7.40 – 1.14

22:00 Сестао – Атлетик

12.00 – 6.10 – 1.22

22:15 Академико Визеу – Боавишта

2.75 – 3.18 – 2.61

23:00 Атлетико Пасо – Эспаньол

16.00 – 6.55 – 1.18

ТЕННИС

17:30 Арина Соболенко – Елена Рыбакина

1.51 – 2.50

19:00 Новак Джокович – Александр Зверев

1.18 – 4.88

БАСКЕТБОЛ

20:30 Будивельник – Карху Баскет

1.61 – 2.28

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Прометей (Ж) – Ле Канне (Ж)

3.78 – 1.24

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Футбол | 19 декабря 2022, 22:13 6
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым

В клубе все спокойно

Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Футбол | 19 декабря 2022, 20:11 3
Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков

Удалось обойти по лайкам совместную рекламу с Роналду

ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Футбол | 19.12.2022, 17:24
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Футбол | 19.12.2022, 11:40
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Футбол | 20.12.2022, 03:49
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
18.12.2022, 15:59 9
Футбол
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
19.12.2022, 17:10
Бокс
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
18.12.2022, 16:50 2
Война
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 3
Футбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 38
Футбол
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
19.12.2022, 11:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности