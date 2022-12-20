Australian Open. Шесть представителей Украины заявились в квалификацию
Отборочный турнир стартует 9 января
Стал известен заявочный лист квалификации Открытого чемпионата Австралии 2023.
В отборочном турнире выступит шесть представителей Украины: пять женщин и один мужчина.
В женской квалификации заявлены: Катерина Байндл (№99 WTA), Даяна Ястремская (№101 WTA), Леся Цуренко (№138 WTA), Дарья Снигур (№149 WTA) и Катарина Завацкая, которая использовала «защищенный рейтинг» (№145 WTA).
Стоит отметить, что Байндл и Ястремская находятся в на второй и третьей строчке альтернативного списка на попадание в основную сетку, сохраняет шансы на прямую путевку основу.
В мужской квалификации сыграет Алексей Крутых (№185 АТР), для которого это будет первый турнир Grand Slam.
Квалификация Australian Open стартует 9 января.
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