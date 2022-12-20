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Англия
20 декабря 2022, 04:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:27
305
0

Манчестер Сити отправляет своего бразильского нападающего на родину

«Горожанам» пока не нужен Кайки

20 декабря 2022, 04:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:27
305
0
Манчестер Сити отправляет своего бразильского нападающего на родину
ФК Манчестер Сити. Кайки

Бразильский клуб «Байя» договорился с «Манчестер Сити» об аренде нападающего Кайки. О сроках сделки ничего не известно. Есть лишь информация, будто 19-летний бразилец уже прошел медобследование перед переездом.

Кайки с лета 2022 года выступает в аренде за «Пасуш де Феррейра», за который отыграл в 9 матчах без результативных действий. Соглашение будет расторгнуто досрочно.

«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в августе 2021 года за 10 млн евро. На счету тинейджера только 2 матча без результативных действий за первую команду английского клуба.

Стоит вспомнить, что владельцем бразильского клуба «Байя» является корпорация City Football Group, которой также принадлежит и «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Байя Кайки
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Источник Фабрицио Романо
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