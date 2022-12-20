Манчестер Сити отправляет своего бразильского нападающего на родину
«Горожанам» пока не нужен Кайки
Бразильский клуб «Байя» договорился с «Манчестер Сити» об аренде нападающего Кайки. О сроках сделки ничего не известно. Есть лишь информация, будто 19-летний бразилец уже прошел медобследование перед переездом.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Кайки с лета 2022 года выступает в аренде за «Пасуш де Феррейра», за который отыграл в 9 матчах без результативных действий. Соглашение будет расторгнуто досрочно.
«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в августе 2021 года за 10 млн евро. На счету тинейджера только 2 матча без результативных действий за первую команду английского клуба.
Стоит вспомнить, что владельцем бразильского клуба «Байя» является корпорация City Football Group, которой также принадлежит и «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый вице-президент УАФ сделал все, чтоб не допустить провести виртуальный Исполком
У бразильца Дани Алвеса сейчас в активе 43 титула за футбольную карьеру