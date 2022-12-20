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  4. Рома лучше. Моуринью огорчил соотечественников
Италия
20 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 20 декабря 2022, 01:41
151
0

Рома лучше. Моуринью огорчил соотечественников

Римский клуб победил в контрольном спарринге

20 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 20 декабря 2022, 01:41
151
0
Рома лучше. Моуринью огорчил соотечественников
ФК Рома

Римская «Рома» в рамках подготовки к возобновлению сезона в итальянской Серии А провела товарищеский поединок в представителем высшего дивизиона чемпионата Португалии – клубом «Каса Пиа».

Встреча завершилась победой подопечных португальского тренер Жозе Моуринью со счетом 1:0. Автором единственного гола итальянцев стал Стефан Эль-Шаарави.

Товарищески матч

Рома – Каса Пиа – 1:0

Гол: Эль-Шаарави, 34 (1:0).

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Источник Sport.ua
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