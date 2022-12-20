Рома лучше. Моуринью огорчил соотечественников
Римский клуб победил в контрольном спарринге
Римская «Рома» в рамках подготовки к возобновлению сезона в итальянской Серии А провела товарищеский поединок в представителем высшего дивизиона чемпионата Португалии – клубом «Каса Пиа».
Встреча завершилась победой подопечных португальского тренер Жозе Моуринью со счетом 1:0. Автором единственного гола итальянцев стал Стефан Эль-Шаарави.
Товарищески матч
Рома – Каса Пиа – 1:0
Гол: Эль-Шаарави, 34 (1:0).
Triplice fischio ad Albufeira: vinciamo 1-0 grazie al gol di El Shaarawy al 34' 👏#RomaCasaPia #ASRoma pic.twitter.com/99c9spwWFK— AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2022
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