Рома лучше. Моуринью огорчил соотечественников

Римская «Рома» в рамках подготовки к возобновлению сезона в итальянской Серии А провела товарищеский поединок в представителем высшего дивизиона чемпионата Португалии – клубом «Каса Пиа».

Встреча завершилась победой подопечных португальского тренер Жозе Моуринью со счетом 1:0. Автором единственного гола итальянцев стал Стефан Эль-Шаарави.

Товарищески матч

Рома – Каса Пиа – 1:0

Гол: Эль-Шаарави, 34 (1:0).